S19 Lublin-Lubartów: Jak idzie budowa i co już zrobiono

Firma Duna Polska (dawniej Mota Engil Central Europe) buduje jeden z najważniejszych odcinków dróg ekspresowych na Lubelszczyźnie. Stara droga krajowa nr 19 pomiędzy Lublinem i Lubartowem od lat znajduje się w czołówkach najbardziej obciążonych ruchem dróg jednojezdniowych w kraju.

Kierowcy z niecierpliwością oczekują więc bezkolizyjnej drogi ekspresowej, która znacznie poprawi komfort i szybkość transportu na północnej osi komunikacyjnej województwa i całej wschodniej części Polski.

Budowa nowej S19 na 23-kilometrowym odcinku pomiędzy istniejącym węzłem w Elizówce, a nowym, który powstanie w Lubartowie, jest coraz bardziej zaawansowana. Według nowego raportu zakończono już niemal 25 proc. robót rzeczowych.

W ostatnim tygodniu drogowcy pracowali nad wykopami przed przepusty, zdejmowaniem humusu, tworzeniem wykopów i nasypów, zasypkami i betonowaniem tzw. przyczółków przy powstających wiaduktach, przygotowywaniem zbrojenia, izolacjami itp. Usuwane są także wszelkie kolizje, co wymaga przebudowy istniejących fragmentów sieci wodociągowych, gazowych i teletechnicznych.

W ramach zadania budowana jest już nowa kanalizacja deszczowa i sieci elektroenergetyczne. Jednocześnie rozbierana jest stara droga krajowa, co najbardziej da się zauważyć pomiędzy Niemcami i Ciecierzynem.

Projekt i budowa nowej S19 na odcinku Lublin-Lubartów będzie kosztować ponad 835 mln zł. Generalny wykonawca (Duna) korzysta z usług 105 podwykonawców i 34 dostawców. W budowie uczestniczą firmy m.in. z Lubartowa, Lublina, Szczecina, Warszawy, Radomia, Rzeszowa, Janowa Lubelskiego, Dobrosławowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, a także Puław, Ryk, Kielc, Wrocławia, a nawet nadmorskiej Łeby.

Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zakończenie robót planowane jest w roku 2027.