Alert IMiGW. Dziś możliwe burze z gradem

Autor: Zdjęcie autora PAP
(fot. zdjęcie ilustracyjne/pixabay.com)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dzisiaj ostrzeżenia I stopnia przed burzami na południowym wschodzie kraju. Dotyczą one również województwa lubelskiego. Nadal też obowiązuje wczorajszy alert o gęstych mgłach.

Alertami przed burzą objęte są w części województwo lubelskie, małopolskie i podkarpackie. Na tych obszarach prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą opady do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Ostrzeżenia będą obowiązywać do czwartku do godz. 17, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia to 70 proc.

Cały czas aktualne są też wydane w środę przez IMGW ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą. Obejmują województwa: podlaskie, świętokrzyskie i małopolskie oraz część woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego i podkarpackiego. Przez mgłę widzialność miejscami będzie wynosić mniej niż 200 m.

Alerty obowiązują do czwartku do godz. 8. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Pod dokumentami podpisała się (z lewej) dr inż. Sylwia Pisarek-Piotrowska, starosta powiatu lubelskiego, Iwona Pulińska, wicestarosta oraz przedstawiciel firmy MGGP S.A. Janusz Wawrzuta.

Krzczonów wkracza w świat cyfrowych map

Wizualizacja niedoszłych budynków przy ul. Hrubieszowskiej

Chełm rezygnuje z zakupu gruntów pod mieszkania. Postawi na własne bloki komunalne

Koniec procesu w sprawie nieodpowiedniego transportu tygrysów. Wyrok dla organizatora i kierowcy

Koniec procesu w sprawie nieodpowiedniego transportu tygrysów. Wyrok dla organizatora i kierowcy

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej wydał dzisiaj wyrok ws. transportu tygrysów z Włoch do Rosji w nieodpowiednich warunkach. Organizator i kierowcy usłyszeli kary więzienia w zawieszeniu, a weterynarze zostali uniewinnieni. Ciężarówka utknęła w 2019 r. na granicy z Białorusią. Jedno ze zwierząt nie przeżyło.
Atak Rosji na Ukrainę. Dwukrotnie naruszono przestrzeń powietrzną Polski

Atak Rosji na Ukrainę. Dwukrotnie naruszono przestrzeń powietrzną Polski

Podczas zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę nocą z wtorku na środę dwukrotnie została naruszona przestrzeń powietrzna Polski - przyznał dzisiaj Szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła.
Górnik Łęczna sparował z Pogonią Szczecin i poniósł minimalną porażkę

Górnik Łęczna sparował z Pogonią Szczecin i poniósł minimalną porażkę

W czasie przerwy w rozgrywkach dwóch najwyższych szczebli w Polsce spowodowanej meczami reprezentacji narodowych Górnik Łęczna rozegrał kolejny w tym sezonie mecz kontrolny. W czwartkowe przedpołudnie podopieczni trenera Macieja Stolarczyka zmierzyli się w Szczecinie z tamtejszą Pogonią i przegrali 1:2
Górki czechowskie

Górki Czechowskie – korzyści dla miasta w rękach radnych 

W ubiegłym tygodniu Urząd Miasta poinformował o podpisaniu z właścicielem terenu górek czechowskich umowy urbanistycznej, która jest efektem złożonego w ubiegłym roku przez inwestora wniosku w ramach procedury Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego. Przedstawiamy główne zapisy umowy, której celem jest zagospodarowanie po wielu latach terenu górek czechowskich.

Za kradzieże z włamaniem 22-latkowi grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności

Przyjechał do pracy. "Dorabiał" okradając skarbonki w sanktuarium

Przyjechał do powiatu bialskiego na lato, pracował w jednym z gospodarstw. A w wolnych chwilach kradł. Szczególnie upodobał sobie skarbonkę w sanktuarium. Zatrzymali go policjanci z Janowa Podlaskiego.
Mężczyzna został zatrzymany w Lublinie. Na koncie ma kradzieże w sklepach jubilerskich na terenie całego kraju

32-latek nakradł złota na 100 tysięcy. Wpadł w Lublinie

Rzeszowianin kradł w całym kraju. Jego ofiarą padali jubilerzy. W Lublinie trafił na sprytne ekspedientki, dzięki którym policyjni wywiadowcy szubko go ujęli.
Badanie alkomatem wykazało, że 68-latka jest nietrzeźwa

Kierująca w... piżamie, pasażer w... szlafroku. Bo chcieli przejechać się przed snem

Zwrócili na siebie uwagę ubiorem, ale to nie dlatego 68-latka, która na przejażdżkę zabrała 78-letniego pasażera ma kłopoty. Okazało się, że kobieta postanowiła przejechać się przed snem, mimo iż była nietrzeźwa.
Łada 1945 Biłgoraj i Tomasovia Tomaszów Lubelski grają dalej w Pucharze Polski

Łada 1945 Biłgoraj i Tomasovia Tomaszów Lubelski grają dalej w Pucharze Polski

W środę odbyły się mecze w ramach trzeciej rundy Pucharu Polski w grupie Zamość. Problemów z awansem nie miała zarówno Łada 1945 Biłgoraj jak i Tomasovia Tomaszów Lubelski
Małe też są ważne. Miasto remontuje kolejne ulice

Małe też są ważne. Miasto remontuje kolejne ulice

Na Rymarskiej roboty drogowe wkroczyły w decydującą fazę. Na Wąskiej ruszą za jakiś czas. Włodawa sukcesywnie remontuje kolejne ulice w mieście. "Inwestycje mają poprawić komfort i bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów" - zapewniają urzędnicy.
Alchemia i zdjęcia. Zaproszenie na wernisaż do Ratusza
5 września 2025, 17:00
galeria

Alchemia i zdjęcia. Zaproszenie na wernisaż do Ratusza

W czasach fotografii cyfrowej, smartfonów i komputerów on fotografuje m.in. za pomocą tradycyjnej Globiki z byłego NRD. Zdjęcia Mariusza Tomczuka z Hrubieszowa będzie można oglądać w Zamościu. Wystawa „W oparach alchemii...” zostanie otwarta w piątek, 5 września.
Na ok. 1500 m.kw. za dwa lata znajdą się miejsca pracy dla 90 urzędników UMWL

Urzędnicy w Domu Aktora. Pójdzie na to kilkanaście milionów

Krakowski Mostostal zajmie się zleconym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego remontem tzw. Domu Aktora na ul. Radziszewskiego. Umowa jest już gotowa. Inwestycja pochłonie ponad 13,3 mln zł.
Drogie, coraz droższe. Ceny jaj w Polsce nadal będą szły w górę

Drogie, coraz droższe. Ceny jaj w Polsce nadal będą szły w górę

Ceny jaj w Polsce cały czas są rosną. Taka sytuacja potrwa co najmniej do Świąt Bożego Narodzenia – prognozują analitycy Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz (KIPDiP). Powód? Niewystarczająca podaż. Produkcja jaj nie została odbudowana po grypie ptaków.
Gwiazdą sobotniego wieczoru na Rubienaliach będzie Mateusz Ziółko
NASZ PATRONAT
5 września 2025, 13:00

Hrubieszów świętuje. Zabawa potrwa cały weekend

Rubienalia to impreza organizowana dla uczczenia kolejnych rocznic uzyskania przez Hrubieszów praw miejskich. W tym roku od tego momentu mija 625. Dla mieszkańców i gości przygotowano z tej okazji sporo atrakcji, które potrwają od piątku do niedzieli (5-7 września).
Wizualizacja niedoszłych budynków przy ul. Hrubieszowskiej

Chełm rezygnuje z zakupu gruntów pod mieszkania. Postawi na własne bloki komunalne

Miasto nie kupi terenów przy ul. Hrubieszowskiej, które miały zostać przeznaczone pod budowę nowych mieszkań. Powód? Sięgające blisko 8,5 mln zł koszty okazały się zbyt wysokie. Zamiast inwestować w grunty, ratusz chce rozwijać własne projekty mieszkaniowe.

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025