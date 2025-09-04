Alert IMiGW. Dziś możliwe burze z gradem

Alertami przed burzą objęte są w części województwo lubelskie, małopolskie i podkarpackie. Na tych obszarach prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą opady do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Ostrzeżenia będą obowiązywać do czwartku do godz. 17, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia to 70 proc.

Cały czas aktualne są też wydane w środę przez IMGW ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą. Obejmują województwa: podlaskie, świętokrzyskie i małopolskie oraz część woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego i podkarpackiego. Przez mgłę widzialność miejscami będzie wynosić mniej niż 200 m.

Alerty obowiązują do czwartku do godz. 8. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.