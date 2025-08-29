204 wypadki na Lubelszczyźnie, czyli policyjne podsumowanie na koniec wakacji

Policja podsumowała dwa miesiące letniego wypoczynku. Statystyki pokazują, że choć skala zdarzeń pozostaje ogromna, to szczególnie niepokoi rosnąca liczba wypadków z udziałem jednośladów i nietrzeźwych kierowców.

– Od 27 czerwca do 28 sierpnia doszło do 204 wypadków drogowych, w których zginęło 19 osób. W tym czasie ujawniono także 823 kierujących będących pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego podobnie działającego do alkoholu – informuje młodsza aspirant Beata Kieliszek z zespołu prasowego KWP W Lublinie.

Najwięcej zdarzeń spowodowali kierowcy samochodów osobowych: 116 wypadków, w których 12 osób straciło życie, a 131 zostało rannych. Do tego dochodzi aż 1791 kolizji.

Ale nie tylko auta były sprawcami tragedii. W statystykach mocno zaznaczają się jednoślady. Na drogach naszego regionu doszło do:

16 wypadków z udziałem motocykli (3 ofiary śmiertelne, 13 rannych)

(3 ofiary śmiertelne, 13 rannych) 15 wypadków z udziałem rowerzystów (2 zabitych, 13 rannych)

(2 zabitych, 13 rannych) 15 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych (1 ofiara, 16 rannych)

(1 ofiara, 16 rannych) 6 wypadków z udziałem motorowerów (7 rannych)

Z tych danych wynika, że wakacyjne miesiące były szczególnie niebezpieczne dla niechronionych uczestników ruchu.

„Na podwójnym gazie”

Osobny rozdział to kierowcy, którzy za kółko wsiedli po alkoholu. Policjanci w czasie wakacji ujawnili ponad 820 takich przypadków.

Z art. 178a § 1 Kodeksu karnego – 262 kierujących

z art. 87 §1 Kodeksu wykroczeń – 126 osób

z art. 87 §1a – 356 osób

z art. 87 §2 – 79 osób

– To wciąż jedna z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków. Mimo licznych kampanii społecznych i wzmożonych kontroli, wielu kierowców wciąż lekceważy życie swoje i innych – podkreśla lubelska policja.

Więcej kontroli

– To nie są tylko liczby. Za każdą z nich kryje się dramat rodzin, które straciły swoich bliskich. Dlatego apelujemy o ostrożność i rozsądek – dodają policjanci.

Przed nami ostatni wakacyjny weekend. Policja spodziewa się wzmożonego ruchu na drogach, stąd też będzie więcej kontroli policyjnych. Należy jednak pamiętać, że bezpieczeństwo na drogach nie zależy od działań funkcjonariuszy, tylko nas samych.