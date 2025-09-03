Krzczonów wkracza w świat cyfrowych map

– Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500, GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja II uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” – Etap II – tak oficjalnie brzmi nazwa umowy zawartej w starostwie z firmą MGGP S.A. Pod dokumentami podpisała się dr inż. Sylwia Pisarek-Piotrowska, starosta powiatu lubelskiego, Iwona Pulińska, wicestarosta oraz przedstawiciel firmy MGGP S.A. Janusz Wawrzuta.

Efekty digitalizacji zasobów geodezyjnych odczują mieszkańcy gminy Krzczonów za dwa lata. – Będzie można w formie elektronicznej ściągnąć na swój komputer ewidencję na przykład budynków i gruntów, mapy, które będą potrzebne do pozwolenia na budowę czy podziału – podała jedną z korzyści dr inż. Sylwia Pisarek-Piotrowska, starosta powiatu lubelskiego.

Podpisana umowa o cyfryzacji map geodezyjnych gminy Krzczonów jest częścią większego projektu „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”. Jest to też kontynuacją zrealizowanego w latach 2016-2021 projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.

W drugiej edycji bierze udział 19 powiatów (bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski) oraz 3 miasta – Lublin, Biała Podlaska, Chełm.

– Na podstawie materiałów źródłowych i oraz pomiarów w terenie stworzymy bazę ewidencyjną, ale też i uzbrojenia podziemnego – dodał Janusz Wawrzuta, z firmy MGGP z Tarnowa.

Powiat lubelski pełni rolę lidera w realizacji projektu „e-Geodezja” w Lubelskiem. – Już mamy 25 milionów oszczędności w ramach przetargów. Będziemy prosić marszałka Jarosława Stawiarskiego, żeby nam pozwolił te pieniądze przekazać na realizację „e-Geodezji” w innych gminach w naszego województwa – powiedziała dr inż. Sylwia Pisarek-Piotrowska, starosta powiatu lubelskiego. Warto dodać, że woj. lubelskie jest liderem w skali kraju, w zakresie digitalizacji map geodezyjnych.