Tragedia przed AirShow w Radomiu. Odwoływane są uroczystości lotnicze

(fot. LAW Dęblin)

W piątek w Dęblinie miały odbyć się uroczystości z okazji Święta Lotnictwa. W związku z czwartkową tragedią na ćwiczeniach przed AirShow w Radomiu, wydarzenie zostało odwołane.

- Z przykrością informujemy, że planowana centralna uroczystość z okazji Święta Lotnictwa Polskiego, która miała się odbyć w dniu 29 sierpnia br. o godz. 10:00 przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt w Dęblinie, została odwołana - napisała Lotnicza Akademia Wojskowa w swoich mediach społecznościowych. 

Zgodnie z planem odbyła się tylko msza święta w intencji lotników w kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie. 

Cała społeczność LAW łączy się w bólu z rodziną tragicznie zmarłego pilota i przesyła kondolencje jednocześnie prosząc o uszanowanie ich decyzji. 

Przypomnijmy: w czwartek po godzinie 19 doszło do tragicznego wypadku z udziałem odrzutowca F-16. 

Podczas prób przed planowanymi na weekend Międzynarodowymi Pokazami Lotniczymi Air Show w Radomiu zginął mjr Maciej Krakowian. To absolwent Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie. Po jego ukończeniu uczył się w Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Colorado Springs (United States Air Force Academy). W swojej karierze miał przelatanych pponad 1 200 godzin, był członkiem F-16 Tiger Demo Team Poland oraz instruktorem-pilotem 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Niedawno otrzymał prestiżową nagrodę As the Crow Flies Trophy.

Air Show w Radomiu zostało odwołane. Również w Zamościu odwołano uroczystości związane ze świętem lotnictwa

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku prowadzi prokuratura w Radomiu. 

"Podjęte zostały już wstępne czynności procesowe przez prokuratorów 8. Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy są w drodze na miejsce zdarzenia. Na miejscu są już przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej" - podano w komunikacie.

