W Bełżycach nadal się dymi. Wojewoda: Sytuacja pod kontrolą

Na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach wojewoda lubelski, Krzysztof Komorski zwołał briefing prasowy. Zapewnił, że sytuacja jest pod kontrolą, a w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Sezon 2025/2026 w Betclic I Lidze trwa w najlepsze, a Górnik Łęczna wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. O ile po poprzednich meczach zielono-czarnych można było chwalić za determinację w dążeniu do osiągnięcia premierowej wygranej tak po bolesnej porażce 0:4 ze Stalą Rzeszów należy im się poważna bura. Czasu na analizę tego spotkania też jest sporo, bo w najbliższy weekend Betclic I Liga pauzuje ze względu na mecze reprezentacji narodowych
Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim wyjaśnia przyczyny pożaru sortowni odpadów w Bełżycach. W akcji gaśniczej uczestniczyło 110 strażaków.
Nietrzeźwy kierowca wjechał do rowu. Razem z nietrzeźwym pasażerem nie dali rady wypchnąć pojazdu. Dwa tygodnie wcześniej kierowcy zatrzymano prawo jazdy. Za jazdę po alkoholu.
Wygląda na to, że Motor Lublin wkrótce ogłosi jeszcze jeden transfer. Według portugalskich mediów do drużyny Mateusza Stolarskiego dołączy skrzydłowy Fabio Ronaldo.
Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego nad Chełmem pojawi się nowy sprzymierzeniec w walce o czyste powietrze – dron antysmogowy. Zakupiony za 250 tysięcy złotych z budżetu obywatelskiego w ramach projektu „Żyjmy ekologicznie”, ma pomóc straży miejskiej w skuteczniejszym tropieniu źródeł zanieczyszczeń.
Dwóch mężczyzn w wieku 28 i 49 lat zginęło podczas wymiany koła w aucie na drodze S17. Potrąciła ich ciężarówka, którą kierował obywatel Ukrainy. Sprawca w poniedziałek usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
Dym z pożaru hałd odpadów wielkogabarytowych w Bełżycach rozprzestrzenił się w promieniu dziesiątek kilometrów. Zapach spalenizny wczoraj wieczorem wyczuwany był nawet w Lublinie. O tym, z czym mieliśmy do czynienia rozmawiamy ze specjalistą lubelskiego WIOŚ.
Kiedy ruszał, zakładano, że potrwa nawet do końca września. Ale remont mostu na rzece Sopot potrwał znacznie krócej. Nadleśnictwo Józefów świętowało otwarcie odnowionej konstrukcji bardzo uroczyście.
Budka Suflera z nowym wokalistą zagra w niedzielę, 7 września, podczas puławskiego pikniku "Pożegnanie Lata". Na scenie pojawią się również lokalni artyści inaugurując nowy festiwal Puławave.
Nie złożyłeś jeszcze podania o przyjęcie na studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie? Spokojnie!Do 24 września trwa II tura rekrutacji na studia w roku 2025/2026 w WSPiA. Jeśli szukasz uczelni, która stawia na praktyczne przygotowanie do zawodu, nowoczesne metody nauczania, wybitną kadrę ekspertów i dynamiczny rozwój – to WSPiA jest miejscem dla Ciebie!
