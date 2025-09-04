Górki Czechowskie – korzyści dla miasta w rękach radnych 

Przypomnijmy, w sierpniu 2024 roku właściciel terenu górek czechowskich, spółka TBV Investment, złożyła wniosek w ramach procedury ZPI do Urzędu Miasta. Głównym celem złożonego wniosku była zmiana charakteru dopuszczalnej zabudowy terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie górek czechowskich. Inwestor wnioskował o zamianę z funkcji usługowej na mieszkalno-usługową, a w zamian za to wskazał szereg zobowiązań na rzecz miasta.

Miasto nabędzie 75 ha terenów zielonych za 1 zł

Jednym z pierwszych i kluczowych zapisów umowy jest zobowiązanie nałożone na inwestora do zbycia Gminie Lublin terenu o powierzchni 75 ha, określonego jako tereny zielone, wolne od zabudowy, za symboliczną złotówkę. Zgodnie z treścią umowy teren ten zostanie w przyszłości podzielony na cztery strefy: rekreacyjną, naturalną, krajobrazową i rekreacyjno-edukacyjną. Szacowana wartość tego terenu określona jest na poziomie 85 mln złotych.

Park o wartości nie mniejszej niż 10 mln zł, na koszt inwestora

Wspomniany teren zielony o powierzchni 75 ha ma stać się ogólnodostępnym dla mieszkańców Lublina parkiem, którego koszt budowy w całości ma zostać pokryty przez inwestora. W umowie znalazła się również kwota, jaką musi wydać inwestor, realizując zobowiązanie do budowy infrastruktury parkowej, określona na minimalnym poziomie nie mniejszym niż 10 mln zł.

Działka pod budowę szkoły

Na mocy umowy urbanistycznej inwestor przekaże miastu działkę o powierzchni 1,5 ha przeznaczoną na cele oświatowe. Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Bohaterów Września.

Infrastruktura drogowa i nowa organizacja sygnalizacji świetlnej

Inwestor zobowiązał się w umowie urbanistycznej do przebudowy skrzyżowań, m.in. przy ulicach Ducha, Willowej i Poligonowej, dzięki czemu mieszkańcy zyskają dojazd do powstającego parku na górkach czechowskich. Ponadto inwestor pokryje koszt budowy nowej sygnalizacji świetlnej przy ulicach Poligonowej, Relaksowej i Koncertowej.

Dostępność terenu i opłaty z tytułu podatku od nieruchomości

Umowa zakłada etapowość przy powstawaniu infrastruktury parkowej, po zakończeniu której dojdzie do wspomnianego nabycia nieruchomości przez Miasto Lublin o powierzchni 75 ha. W przestrzeni publicznej pojawiły się wątpliwości co do dostępności tego terenu, dlatego zapytaliśmy inwestora o dokładne plany.

– Dostępność dla mieszkańców była jednym z naszych pierwszych zobowiązań. Tak jak stanowi umowa i nasze zobowiązanie – przez cały okres budowy parku teren będzie dostępny dla mieszkańców. Ponadto, jako właściciel, będziemy ponosić do momentu zbycia tego terenu opłaty z tytułu podatku od nieruchomości – mówi nam Zbigniew Dymowicz, dyrektor ds. inwestycji w TBV.

Zapytany o zbliżającą się sesję Rady Miasta, na której wspomniana umowa urbanistyczna stanie na głosowaniu, odpowiada: – Przedstawiliśmy miastu kompleksową propozycję, na której zyska cała społeczność Lublina. Jesteśmy zdeterminowani, aby zapobiec dalszej degradacji obszaru górek czechowskich i zagospodarować przestrzeń, która powinna już dawno służyć mieszkańcom, zarówno w celach rekreacyjnych, jak i mieszkaniowych. Liczę, że tak samo jak w trakcie procedowanego ZPI, dyskusja towarzysząca obradom będzie merytoryczna i rzetelna, bez niepotrzebnych emocji i nierealnych postulatów.

Radni miasta Lublin dzisiaj zdecydują o przyszłości górek czechowskich.