Historia, tradycja i kulinaria. Europejski Festiwal Smaku wraca do Lublina

Lublin ponownie staje się miejscem, gdzie spotykają się smaki, sztuka i tradycja. 17. edycja Europejskiego Festiwalu Smaku to nie tylko pokazy kulinarne i koncerty, ale także rozmowy o dziedzictwie i promocji regionu na arenie międzynarodowej.

– To wydarzenie ma też funkcję integrującą mieszkańców. Ukazuje, jak lokalne dziedzictwo kulinarne może pełnić rolę mostu między regionami i pokoleniami – zaznacza Łukasz Salasa, zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki UM Lublin.

Jednym z kulminacyjnych punktów Festiwalu będzie 10. edycja konkursu na Najlepszy Smak Lubelszczyzny, zaplanowana na piątek, 12 września. Wystawcy z całego regionu przedstawią swoje produkty w kilkunastu kategoriach: od tradycyjnych wyrobów, przez nowoczesne interpretacje, po oryginalne nalewki.

– To nie tylko święto smaku, ale też doskonała okazja do promocji województwa lubelskiego w Polsce i Europie. Dzięki temu Lublin staje się miejscem spotkań dla ludzi otwartych na kulturę, bogactwo tradycji regionalnych, a także na kuchnię – podkreśla Karol Łukasik, szef Lubelskiej Organizacji Turystycznej.

Dyplomacja kulinarna

Organizatorzy w tym roku niezmiennie stawiają na dobry smak, ale też na wiedzę i badania: – Po raz drugi przyjeżdża dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek, specjalistka od dyplomacji kulinarnej. W Centrum Informacji Turystycznej będziemy rozmawiać o tym, jak promować Lubelszczyznę w Europie i na świecie. To ważne, bo jesteśmy na etapie przygotowań do Europejskiej Stolicy Kultury – mówi Waldemar Sulisz, dyrektor Festiwalu.

We wtorek i środę w klasztorze Dominikanów ruszy również stacja badawcza dziedzictwa kulinarnego województwa lubelskiego, prowadzona m.in. przez prof. Jarosława Dumanowskiego. Spotkania będą okazją do refleksji nad tym, jak dokumentować i rozwijać kulinarne dziedzictwo regionu.

Historia na widelcu i wędrówka po mieście

Nie zabraknie też podróży w czasie. W wyprawie historycznej wybierzemy się w tym roku do Kraśnika. Uczestnicy spróbują zrekonstruowanego dania ulubionego przez Jana z Lublina.

W Lublinie będzie się także spacer z przewodnikiem Agatą Hrycaj, który poprowadzi uczestników śladami przedwojennych restauracji i lokali związanych z kuchnią. Finałem spaceru będzie spektakl teatralny.

Dla ciała i ducha

W niedzielę na scenie za Trybunałem Koronnym gotować będą Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron, znani z programu „Rosół polski”. Wspólnie przygotują rosół po lubelsku, oparty na XVI-wiecznej recepturze, podawany z cebularzem i gotowany… na koli pereł.

Muzyczną stronę festiwalu wzmocni koncert Doroty Sowy-Kuźieli, skrzypaczki, która w sobotę zagra utwory dedykowane drzewom Lubelszczyzny – jednego z najbardziej zielonych regionów Polski. Niedzielne uroczystości zakończą się odpustem w klasztorze Dominikanów, procesją z relikwiami Krzyża Świętego oraz koncertem wiolonczelisty z Krakowa