III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Dochód z wydarzenia został przeznaczony na wsparcie podopiecznych Domu Dziecka „Oficyna” w Woli Gałęzowskiej oraz Alanka Raczkowskiego cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenne’a. – Chcemy pokazać, że biznes ma ludzką twarz, a wspólne działanie może przynieść wymierne efekty tam, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne – podkreślał Grzegorz Wójtowicz, prezes Klastra Wyżyna Przemysłowa.

Turniej otworzyli wspólnie zastępczyni prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji Beata Stepaniuk-Kuśmierzak oraz prezes klastra. Już na początku przekazano czeki i dary przygotowane przez Fundację Orange oraz firmę Maspex (oddział Lubella w Lublinie) dla dzieci z „Oficyny” i dla Alanka.

Na murawie rywalizowały zespoły m.in. ABM Greiffenberger Polska, Data Modul Polska, Marco, TRILUX, Turck Automation Technology, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego czy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Organizatorzy pamiętali także o najmłodszych kibicach. Dzieci mogły wziąć udział w bezpłatnych warsztatach i zajęciach – od treningu piłkarskiego z Akademią Motoru Lublin, przez zajęcia robotyczne SciBorg Robotyka, po warsztaty rękodzieła z Fundacją Orange czy konkurs rzutów karnych z kibicami Motoru Lublin. Hitem okazały się również przejażdżki motocyklami z grupą Motopodkowa.

Turniej zakończył się wręczeniem pucharów i nagród, ale prawdziwymi zwycięzcami byli wszyscy, którzy pokazali, że wspólna gra może realnie zmieniać życie najbardziej potrzebujących.