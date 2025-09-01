Koniec laby, uczniowie wrócili do szkół. Tak było w SP 21

Dzisiaj w szkołach całego kraju trwają uroczyste inauguracje roku szkolnego 2025/2026. My odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 21 w Lublinie, gdzie spotkanie połączono z akcjami promującymi bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne uczniów.
W SP nr 21 dzisiaj przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego podsumowano akcję "Bezpieczne wakacje" oraz rozpoczęto cykl - "Bezpieczny powrót do szkoły" w ramach akcji "Nie jesteś sam! Pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży". Działania te są realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
W apelu, poza odświętnie ubranymi uczniami oraz kadrą nauczycielską, wzięli udział zaproszeni goście, w tym z lubelskiego Ratusza oraz Centrum Interwencji Kryzysowej. Jak czytamy na stronie projektu, ten skierowany jest zarówno do uczniów, jak i ich rodziców lub opiekunów. Jego celem jest nauka radzenia sobie z emocjami, trudnymi sytuacjami, a przypadku rodziców - nauka wspierania dziecka "w kryzysie".