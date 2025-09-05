Lublin. Janowska do remontu

Do modernizacji zaplanowano cały odcinek drogi tj. od wiaduktu kolejowego do ul. Żeglarskiej. – W zakresie tego zadania jest także odcinek ul. Nadbystrzyckiej, od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do wiaduktu kolejowego. Łączna długość remontowanej drogi to blisko 3,8 km – napisała w komunikacie Monika Fisz, rzecznik prasowy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Problem dziurawej ulicy Janowskiej wielokrotnie poruszaliśmy na łamach naszej gazety. – Nawierzchnia od lat krzyczy o remont. W końcu i na naszą Janowską przyszła kolej – powiedział nam Krzysztof, mieszkaniec domku przy tej ulicy.

W zakresie prac będzie m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wyremontowanie istniejących chodników, a także wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, wykonanie chodników przy przejściach i zatok autobusowych wraz z chodnikami.

Remont wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ma 11 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie zadania. Termin ten upływa 4 sierpnia 2026 r. Wartość inwestycji to ponad 7,3 mln zł.