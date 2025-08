ZDiTM ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Janowskiej. Prace obejmą cały odcinek – od wiaduktu kolejowego do ul. Żeglarskiej – a także fragment ul. Nadbystrzyckiej, od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do wiaduktu kolejowego. Łącznie to blisko 3,8 km drogi.

– W zakresie prac będzie m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wyremontowanie istniejących chodników, a także wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, wykonanie chodników przy przejściach i zatok autobusowych wraz z chodnikami – informuje Monika Fisz z ZDiTM.

Termin składania ofert mija 31 sierpnia tego roku. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 11 miesięcy na realizację zadania.

ZDiTM planuje aby prace były wykonane w systemie dwuletnim w latach 2025-2026. Sacuje się, że prace mogą kosztować nawet 8,5 mln zł.

Choć to dobra informacja dla mieszkańców, to kilka rodzin mieszkających przy Janowskiej, a właściwie sięgaczu od tej ulicy boryka się ze swoimi drogowymi problemami.

Liczyli oni, że uda się je rozwiązać przy okazji tej inwestycji. I wygląda na to, że w końcu dopną swego i otrzymają nową nawierzchnię. W planie sytuacyjnym przewidziano tam bowiem ułożenie warstwy ścieralnej 4 cm. Nie jest to tak duży remont jak na głównym ciągu drogi, gdzie poza taką warstwą ZDiTM chce również położenia 8 cm warstwy wyrównawczej.