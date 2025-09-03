Niechciani mieszkańcy Lublina. Szczury w centrum miasta straszą przedsiębiorców

– Od lat prowadzę działalność przy Świętoduskiej. Ostatnio, idąc do pracy, zobaczyłem szczury biegające w okolicy ławeczki przy klasztorze i na podwórku. Ktoś zostawił resztki jedzenia z pobliskiego sklepu, więc urządziły sobie prawdziwą ucztę – opowiada nasz Czytelnik.

Jak mówi, to nie jedyny problem. – Podszedłem bliżej i zobaczyłem, że w dziurze w chodniku siedzą myszy. To centrum miasta, przewijają się tu setki turystów. Jak to wygląda? – pyta oburzony przedsiębiorca.

„Boję się zostawić otwarte drzwi”

Właściciele sklepów i punktów usługowych przy Świętoduskiej przyznają, że muszą być ostrożni. – Boimy się zostawić otwarte drzwi, żeby do środka nie wszedł żaden „klient” z wąsami i ogonem. Kiedyś wyszedłem na dziedziniec przy klasztorze karmelitów i zobaczyłem dwa szczury biegające po murku jak po placu zabaw. Momentalnie zamknąłem drzwi i ostrzegłem innych – dodaje nasz rozmówca.

Co na to miasto?

O wyjaśnienie poprosiliśmy Urząd Miasta Lublin. – Do Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej nie wpłynęły żadne skargi dotyczące szczurów. Przeprowadziliśmy wizję w terenie 29 sierpnia, ale nie potwierdziła ona obecności gryzoni – informuje Monika Głazik z kancelarii prezydenta.

Dodaje jednak, że obowiązek walki ze szczurami spoczywa także na właścicielach nieruchomości. – Deratyzacja powinna być przeprowadzana dwa razy w roku, a w Śródmieściu i na Starym Mieście nawet cztery razy. Dodatkowo zawsze wtedy, gdy pojawi się problem gryzoni – podkreśla urzędniczka.

Turyści zamiast inspiracji widzą szczury

Przedsiębiorcy nie kryją, że problem ich przeraża. – To jest ścisłe centrum Lublina. Mamy tu turystów z całej Polski i z zagranicy. To nie jest atrakcja, którą chcielibyśmy pokazywać – mówi jeden z nich. – W ten sposób hasło „Lublin – miasto inspiracji” brzmi jak gorzki żart.

Jak zgłosić problem szczurów w Lublinie?

Lubelski Ratusz informuje, że zgłoszenia dotyczące szczurów i gryzoni w mieście można kierować do Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin – telefonicznie lub mailowo.