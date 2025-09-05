Nowy rzecznik wojewody. To absolwent UMCS i SGH, współpracownik Krzysztofa Żuka

Nowy rzecznik zastąpił na tym stanowisku Dorotę Grabowską, która funckję pełniła przez niespełna rok. Z pracą w LUW była dziennikarka i m.in. szefowa TVP3 Lublin pożegnała się pod koniec sierpnia.

W wiadomości wysłanej do lokalnych redakcji dziękowała za współpracę, ale też zastrzegła, że nie znika na zawsze, bo czeka ją nowa ścieżka kariery, na której również może utrzymywać kontakty z dziennikarzami.

Dziś z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dotarł mail z informacją o jej następcy. Rzecznikiem wojewody został Marcin Bubicz. To absolwent lubelskiego I LO im. Stanisława Staszica, w którym zdał maturę międzynarodową. Później studiował prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dwa lata temu otrzymał dyplom Master of Business Administration (MBA) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jest, jak przekazano, laureatem nagród oraz stypendiów za osiągnięcia naukowe i społeczne.

"Ukończył aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. W 2024 roku złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego. Obecnie kontynuuje kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS" - czytamy w komunikacie.

Dodajmy, że Bubicz w zeszłym roku pełnił funkcję rzecznika prasowego Krzysztofa Żuka, kandydata na Prezydenta Miasta Lublin. Zdobył w wyborach mandat radnego miejskiego. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem.