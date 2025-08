Modernizacja Błoni pod Zamkiem, jak podkreślają władze miasta, wpisuje się w szerszy plan rewitalizacji terenów zielonych w Lublinie. Obecnie trwają prace przy Parku Bronowickim, który ze względu na zabytkowy charakter podlega nadzorowi konserwatora. Miasto prowadzi także prace nad koncepcją zagospodarowania Parku Nadrzecznego. Jak twierdzi prezydent Żuk, w Ratuszu liczą, że Błonia pod Zamkiem w nowym wydaniu przyciągną dużą liczbę mieszkańców i turystów. – Proszę też zwrócić uwagę jak wielką popularnością cieszy się dzisiaj Park Ludowy w sytuacji, w której był prawie martwym obiektem. Dziś po przebudowie mamy kilka tysięcy uczęszczających co tydzień mieszkańców wraz ze swoimi rodzinami. Błonia pod Zamkiem, jestem przekonany, będą drugim takim miejscem – podsumowuje prezydent.

– Jest to kolejny krok do poprawy w mieście tej sfery elementów zielonych. Myślę, że wszyscy wiedzą, jak to miejsce wygląda, a po realizacji tej inwestycji zobaczycie, że może być jeszcze bardziej zielono, niż jest do tej pory. Tej zieleni i tych nasadzeń będzie więcej, co przyczyni się też do poprawy wizerunku miasta w tym obszarze – twierdzi wiceprezydent ds. inwestycji i rozwoju, Tomasz Fulara. – Biorąc pod uwagę modernizację Alei Unii Lubelskiej, to kwestie komunikacyjne zdecydowanie poprawią możliwość korzystania z tego miejsca – dodaje.