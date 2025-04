Rok po wyborach samorządowych radny PiS Tomasz Gontarz apeluje do prezydenta Lublina o szczegółowe informacje dotyczące realizacji obietnic wyborczych z kampanii 2024 roku. W interpelacji wskazał na szereg zobowiązań Krzysztofa Żuka: od budowy hali sportowej, przez poprawę komunikacji miejskiej, po działania w zakresie zieleni miejskiej i kultury. W piśmie podkreślił też, że wcześniejsze kadencje obfitowały w obietnice, których nie udało się zrealizować.

– Jako radny miasta, reprezentujący interesy mieszkańców, oczekuję transparentnych informacji o postępach w realizacji Pańskiego programu, zwłaszcza w kontekście historycznych trudności z dotrzymaniem wcześniejszych zobowiązań, co budziło uzasadnione obawy wśród mieszkańców – pisze Gontarz.

W odpowiedzi, zastępca prezydenta Tomasza Fulara zapewnia, że zobowiązania wyborcze są realizowane zgodnie z planem.

Szczególne emocje wzbudza sprawa nowej hali widowiskowo-sportowej. Radny Gontarz dopytuje, czy miasto zabezpieczyło środki finansowe na ten cel i na jakim etapie jest dokumentacja projektowa. W odpowiedzi czytamy, że umowę z wykonawcą dokumentacji zerwano – projektant nie dostarczył materiałów w terminie. Informowaliśmy już o tym na łamach Dziennika Wschodniego. Fulara zaznacza, że miasto nie poniosło z tego tytułu żadnych kosztów. Teraz Ratusz koncentruje się na modernizacji stadionu przy al. Zygmuntowskich, by zapewnić warunki do rozgrywek żużlowych.

Jednym z głównych haseł kampanii była poprawa częstotliwości kursów na głównych liniach.

– Naturalnym jest, że np. potrzeby w zakresie komunikacji zmieniały się na przestrzeni lat. W kolejnych kadencjach było to związane np. z koniecznością unowocześnienia lubelskiego transportu zbiorowego, rozbudową siatki połączeń w związku z dynamicznym rozwojem miasta, dostosowaniem komunikacji do nakładanych przez rząd obostrzeń w kontekście COVID-19, czy negatywnym wpływem na finanse samorządów zmian podatkowych wprowadzonych przez rząd Mateusza Morawieckiego (tzw. Polski Ład), które skutkowały znacznym zmniejszeniem wpływów do budżetu miasta – argumentuje Fulara.