Radny Miasta Lublin Tomasz Gontarz (PiS) złożył interpelację do prezydenta Krzysztofa Żuka w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas meczu Maccabi Tel Aviv – Dynamo Kijów, który odbędzie się 28 sierpnia na Motor Lublin Arenie. Powodem są obawy związane z niedawnymi antypolskimi incydentami na stadionach.
W piśmie skierowanym do prezydenta Lublina radny Gontarz przypomina o wydarzeniach z 15 sierpnia, kiedy to podczas meczu Maccabi Haifa – Raków Częstochowa kibice izraelskiego klubu wywiesili banner z napisem „Murderers since 1939”.
- Taki przekaz ignoruje fakt, że Polska była ofiarą nazistowskiej agresji, a Polacy – m.in. poprzez organizację Żegota – ratowali Żydów, co potwierdza największa liczba Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przyznana naszemu narodowi – podkreślił radny.
Nazwali Polaków mordercami – ich koledzy przyjadą do Lublina
Po skandalu z izraelskimi kibicami kolejna grupa piłkarskich fanów z tego kraju przyjedzie nad Wisłę. A konkretnie to nad Bystrzycę. Do Lublina 28 sierpnia na lubelskiej Arenie rozegrany zostanie mecz, który może bardziej zelektryzować państwowe służby (a co za tym idzie – także lokalne), niż kibiców.
Gontarz zwrócił się do władz miasta z pytaniami o konkretne środki bezpieczeństwa, procedury reagowania na mowę nienawiści oraz działania zapobiegające obecności kibiców odpowiedzialnych za wcześniejsze prowokacje. Pyta także o plany ochrony reputacji Lublina na arenie międzynarodowej w przypadku nowych incydentów.
Radny uważa, że jako reprezentant mieszkańców Lublina, nie może pozostać obojętny wobec potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i godności narodu.
– Władze Lublina powinny zapewnić odpowiednie gwarancje zapobiegające powtórzeniu aktów nienawiści – zaznaczył Tomasz Gontarz.
Radny oczekuje, że miasto przedstawi szczegółowy plan współpracy z policją, strażą miejską, służbami porządkowymi i UEFA. Pyta także o możliwości prewencyjnego działania na przejawy działań rasistowskich i związanych z nienawiścią. Miasto na odpowiedź ma 14 dni.