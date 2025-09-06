Równiej na Wrotkowie. Samsonowicza po remoncie oddana do użytku

Nowa nawierzchnia, chodniki, zatoki postojowe oraz sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z Energetyków i Diamentową. Jak informuje lubelski Ratusz, ulica Samsonowicza przeszła modernizację na całym odcinku ok. 2,3 km.
Poza zmianami na ul. Samsonowicza, przebudowano również ul. Diamentową, gdzie pojawiły się obustronne, dwukierunkowe drogi dla rowerów oraz zatoki autobusowe. Poza głównymi ciągami ulic, równiej jest także na ich sięgaczach poprawiających komfort kierowców na Wrotkowie. Prace zakończono już w połowie lipca, natomiast niedawno zakończyły się ostatnie formalności pozwalające na pełne przekazanie odnowionej infrastruktury do użytkowania.
Zadanie zostało wykonane przy pomocy rządowych dotacji (Polski Ład) pozyskanych przez Miasto Lublin. Celem, poza wspomnianą poprawą komfortu mieszkańców i kierowców, było zwiększenie dostępności tej części Wrotkowa dla inwestorów. Wykonawcą był zwycięzca przetargu, firma Strabag, która otrzyma 24,3 mln zł.