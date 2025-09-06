Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Rycerze, rzemieślnicy i muzyka dawna – ruszył Weekend z Archeologią

Weekend z Archeologią na deptaku i na zamku
Dziedziniec Zamku Lubelskiego ożył dziś średniowiecznym gwarem – rozpoczął się Weekend z Archeologią, tym razem pod hasłem „Na piastowskim dworze”. Pierwszy dzień wydarzenia przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów, którzy mogli dosłownie przenieść się w epokę od Bolesława Chrobrego po Kazimierza Wielkiego.

O godzinie 13:00 ulicami Lublina przeszedł barwny pochód rekonstruktorów. Zbrojni, dworzanie, rzemieślnicy i muzycy, wzbudzając ogromne zainteresowanie przechodniów, dotarli na dziedziniec Zamku Lubelskiego, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie wydarzenia.

Od pierwszych chwil po otwarciu można było odwiedzać liczne stanowiska edukacyjne i pokazowe: warsztat ciesielski, tkacki, kaligraficzny, kuźnię, mennicę czy zbrojownię. Publiczność chętnie próbowała swoich sił w średniowiecznych grach i zabawach podczas turnieju plebejskiego.

Dużym zainteresowaniem cieszył się przegląd formacji zbrojnych i pokaz szyków piechoty. Sporo emocji wzbudził również spektakl marionetkowy „Na piastowskim dworze”, który zgromadził wielu najmłodszych widzów.

Wieczorem dziedziniec wypełni muzyka dawna – zespół Baba na Niedźwiedziu nie tylko wystąpił z koncertem, ale także poprowadzi naukę średniowiecznych tańców. Na zakończenie dnia uczestnicy wydarzenia zasiądą w plenerowym kinie historycznym, gdzie wyświetlony zostanie film „Krzyż i korona” w reżyserii Zdzisława Cozaca.

Co jutro?

Niedziela zapowiada się równie ciekawie – od pokazów średniowiecznej mody, przez warsztaty 3D „Korona Chrobrego”, po inscenizację „Piastowskie bajania” i wielki turniej rycerski.

Przypominamy, że „Weekend z Archeologią” potrwa do niedzieli, 7 września, a wszystkie wydarzenia dostępne są w ramach jednego biletu (normalny 10 zł, ulgowy 5 zł).

