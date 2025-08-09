Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Synoptycy ostrzegają. To będzie upalna sobota i niedziela

Autor: Zdjęcie autora Oprac. ak
(fot. zdjęcie ilustracyjne/Archiwum)

Przełom lipca i sierpnia nie rozpieszczał letnią pogodą, ale to się zmieniło. Z dnia na dzień robi się coraz cieplej, a jutro, jak wynika z prognoz, w województwie lubelskim będzie wręcz upalnie.

Temperatury w naszym regionie mają, zgodnie z zapowiedziami przekroczyć nawet 30 stopni Celsjusza. Dlatego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla naszego regionu ostrzeżenie przed upałami.

Najgoręcej będzie jutro w powiatach: biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, lubartowskim, lubelskim i w Lublinie, także w parczewskim, świdnickim, tomaszowskim włodawskim oraz całym zamojskim.

Alert nie tylko na niedzielę, ale również na sobotę dotyczy natomiast powiatów kraśnickiego, opolskiego i puławskiego.

Ciepło, ale bez upałów, które mogłyby okazać się niebezpieczne, będzie w ten weekend jedynie na północnych krańcach województwa.

Przy takich wysokich temperaturach najlepiej jest unikać przebywania na słońcu, zwłaszcza w godzinach południowych. Jeśli pogoda skłoni kogoś do wyprawy nad wodę, to tam też warto szukać dla siebie cienia. Pamiętać należy również o nakryciu głowy, a także nawadnianiu.

 

Nad wodą przyjemnie, zdrowo i bezpiecznie. Ale pod jednym warunkiem…

Nad wodą przyjemnie, zdrowo i bezpiecznie. Ale pod jednym warunkiem…

Wakacje przekroczyły półmetek, pogoda się poprawiła i w najbliższych dniach wciąż ma być bardzo ciepło. Jeziora, rzeki i zalewy kuszą mieszkańców Lubelszczyzny jak nigdy. Ale zanim skoczymy na główkę do zimnej wody, warto przypomnieć sobie kilka złotych zasad bezpiecznego wypoczynku. Bo relaks nad wodą to świetna sprawa – pod warunkiem, że nie kończy się dramatem.
Upały niemal w całej Polsce, w Lubelskiem będzie ponad 30 stopni. Prognoza pogody

Upały niemal w całej Polsce, w Lubelskiem będzie ponad 30 stopni. Prognoza pogody

Na zachodzie kraju już dzisiaj można łapać opaleniznę. W części woj. lubelskiego trzeba będzie poczekać do jutra na dobrą okazję. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami
Orlen Oil Motor nie zawiódł w meczu z Falubazem
Orlen Oil Motor nie zawiódł w meczu z Falubazem

Chociaż dla "Koziołków" był to tak naprawdę mecz o pietruszkę, to żużlowcy Orlen Oil Motoru nie zawiedli swoich kibiców. Lublinianie rozbili Stelmet Falubaz Zielona Góra aż 63:27. Sprawdźcie nasze zdjęcia z trybun.
Podlasie wywalczyło w Kielcach punkt, chociaż goście przegrywali z Koroną II już 0:2

Od 0:2 do 2:2, czyli Podlasie nie poddało się w Kielcach

Emocjonujący mecz w Kielcach. Rezerwy Korony do przerwy prowadziły z Podlasiem 2:0. W drugiej połowie goście wrócili jednak do gry i ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Obie ekipy powinny zdobyć jednak znacznie więcej goli
Rafał Król mimo kilku dobrych sytuacji nie zdobył w Krakowie żadnego gola

Stal Kraśnik bez punktów w Krakowie. Rzutów karnych mogło być więcej

Całkiem niezły występ Stali Kraśnik w Krakowie. Szkoda tylko, że beniaminek w meczu z Wisłą II Kraków nie wywalczył ani jednego punktu. Gospodarze wygrali 1:0 po golu z rzutu karnego. Sędzia zawodów Marek Giza mógł jednak jeszcze kilka razy wskazać na "wapno".
59-latkowi za kierowanie gróźb karalnych wobec sąsiada grozi więzienie

Ruszył na sąsiada z bronią. Poszło o... miejsce parkingowe

Z karą nawet 3 lat pozbawienia wolności musi się liczyć pewien 59-latek, który postanowił nastraszyć swojego sąsiada bronią. Mówił, że go zabije.
Holender wzmocnił Tomasovię, Lublinianka pierwszym rywalem

Holender wzmocnił Tomasovię, Lublinianka pierwszym rywalem

Na inaugurację nowego sezonu w IV lidze ciekawie powinno być zwłaszcza w Tomaszowie Lubelskim. Tamtejsza Tomasovia zmierzy się z Lublinianką. Spotkanie czołowych ekip poprzedniego sezonu zaplanowano na niedzielę (godz. 17). Transmisję na swoim kanale YouTube zapowiada Lubelski Związek Piłki Nożnej.
Wojciech Kamiński zaproponował swoim podopiecznym krótki, ale intensywny okres przygotowawczy

18 sierpnia koszykarze PGE Startu Lublin wrócą do treningów.

Okres przygotowawczy będzie dość krótki, bo będzie liczył niespełna pięć tygodni. Podczas pierwszych dni treningów zespół będzie ćwiczył na lokalnych obiektach, głównie w hali MOSiR przy Alejach Zygmuntowskich.

Krystian Wójcik ma być kluczową postacią w drużynie z Hanny

Bug Hanna wygrał cztery z pięciu sparingów i strzelił w nich 23 gole

Jednym z pięciu beniaminków w tym sezonie jest Bug Hanna. Drużyna Bartosza Bodysa w przerwie letniej trochę nastraszyła jednak swoich nowych rywali. Z pięciu sparingów wygrała aż cztery, a w sumie zdobyła 23 gole. Trzeba dodać, że wcale nie mierzyła się z zespołami z niższych klas rozgrywkowych.

Parking przed blokiem na ul. Piłsudskiego 35 jest darmowy. Teoretycznie można tu zostawiać auto na 15 minut. W praktyce niemal wszystkie miejsca są zajmowane na cały dzień przez pracowników jednostki wojskowej

Koniec darmowego parkowania? Miasto chce rozszerzyć płatną strefę

To na razie tylko pomysł. Ma być konsultowany. Bez zgody radnych nie przejdzie. Dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu chce jednak przekonać ich do rozszerzenia strefy płatnego parkowania o kilka ulic.
Krew się poleje w wiejskiej świetlicy. Akcja w tę niedzielę
10 sierpnia 2025, 8:00
10 sierpnia 2025, 8:00

Krew się poleje w wiejskiej świetlicy. Akcja w tę niedzielę

Chodzi o to, by zebrać jak najwięcej krwi. Ale podczas akcji zaplanowanej na niedzielę dziać się będzie dużo, dużo więcej. Zaprasza na nią do wiejskiej świetlicy w Mokrem Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość.
Nowość w powiatowym szpitalu. Powstanie pracownia rezonansu magnetycznego

Nowość w powiatowym szpitalu. Powstanie pracownia rezonansu magnetycznego

To dobra wiadomość dla pacjentów. Za kilka miesięcy będą mogli korzystać z badań rezonansem magnetycznym bez konieczności wyjazdu do większych miast. Specjalistyczna pracownia ma powstać przy powiatowym szpitalu w Hrubieszowie.
Daniel Koczon, trener Lublinianki

Startuje nowy sezon w IV lidze. Kto wywalczy awans?

Przed inauguracją sezonu 25/26 zapytaliśmy trenerów naszych klubów, kto według nich jest faworytem do awansu.
Widowiskowe pokazy Freestyle Family są znakiem rozpoznawczym „Zamościa na okrągło" i za każdym razem, gdy się odbywały, przyciągały prawdziwe tłumy
16 sierpnia 2025, 9:00
16 sierpnia 2025, 9:00
galeria

Na kółkach, więc na okrągło. Motoryzacyjna impreza w Zamościu

To jedna z największych imprez motoryzacyjnych w regionie, a zatem nie warto jej przegapić. 9. edycja „Zamość na okrągło” to moc atrakcji: pokazy kaskaderskie, przejażdżki sportowymi autami, loty śmigłowcem, konkursy, a wieczorem koncert gwiazdy.
Feralne wakacje w Chorwacji. Na miejscu przeżyli rozczarowanie

Feralne wakacje w Chorwacji. Na miejscu przeżyli rozczarowanie

Nie na takie wczasy szykowała się 34-letnia mieszkanka gminy Łuków, która tegoroczne wakacje postanowiła spędzić ze znajomymi w Chorwacji. Gdy dotarli na miejsce, przeżyli ogromne rozczarowanie. Sprawą zajmuje się już policja.
Już we wrześniu trener Padwy Dzmitry Tsikhan zawita do Białej Podlaskiej na derby z AZS AWF prowadzonym przez Łukasza Kandorę

Były trener AZS AWF Biała Podlaska poprowadzi Padwę Zamość

Mistrz tego szczebla wywalczy awans do ligi zawodowej. Wicemistrz o promocję na wyższy szczebel rozgrywkowy powalczy w barażu z 11. zespołem Orlen Superligi.

