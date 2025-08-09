Synoptycy ostrzegają. To będzie upalna sobota i niedziela

Przełom lipca i sierpnia nie rozpieszczał letnią pogodą, ale to się zmieniło. Z dnia na dzień robi się coraz cieplej, a jutro, jak wynika z prognoz, w województwie lubelskim będzie wręcz upalnie.
Temperatury w naszym regionie mają, zgodnie z zapowiedziami przekroczyć nawet 30 stopni Celsjusza. Dlatego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla naszego regionu ostrzeżenie przed upałami.
Najgoręcej będzie jutro w powiatach: biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, lubartowskim, lubelskim i w Lublinie, także w parczewskim, świdnickim, tomaszowskim włodawskim oraz całym zamojskim.
Alert nie tylko na niedzielę, ale również na sobotę dotyczy natomiast powiatów kraśnickiego, opolskiego i puławskiego.
Ciepło, ale bez upałów, które mogłyby okazać się niebezpieczne, będzie w ten weekend jedynie na północnych krańcach województwa.
Przy takich wysokich temperaturach najlepiej jest unikać przebywania na słońcu, zwłaszcza w godzinach południowych. Jeśli pogoda skłoni kogoś do wyprawy nad wodę, to tam też warto szukać dla siebie cienia. Pamiętać należy również o nakryciu głowy, a także nawadnianiu.
Nad wodą przyjemnie, zdrowo i bezpiecznie. Ale pod jednym warunkiem…
Wakacje przekroczyły półmetek, pogoda się poprawiła i w najbliższych dniach wciąż ma być bardzo ciepło. Jeziora, rzeki i zalewy kuszą mieszkańców Lubelszczyzny jak nigdy. Ale zanim skoczymy na główkę do zimnej wody, warto przypomnieć sobie kilka złotych zasad bezpiecznego wypoczynku. Bo relaks nad wodą to świetna sprawa – pod warunkiem, że nie kończy się dramatem.