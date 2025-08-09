Synoptycy ostrzegają. To będzie upalna sobota i niedziela

Temperatury w naszym regionie mają, zgodnie z zapowiedziami przekroczyć nawet 30 stopni Celsjusza. Dlatego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla naszego regionu ostrzeżenie przed upałami.

Najgoręcej będzie jutro w powiatach: biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, lubartowskim, lubelskim i w Lublinie, także w parczewskim, świdnickim, tomaszowskim włodawskim oraz całym zamojskim.

Alert nie tylko na niedzielę, ale również na sobotę dotyczy natomiast powiatów kraśnickiego, opolskiego i puławskiego.

Ciepło, ale bez upałów, które mogłyby okazać się niebezpieczne, będzie w ten weekend jedynie na północnych krańcach województwa.

Przy takich wysokich temperaturach najlepiej jest unikać przebywania na słońcu, zwłaszcza w godzinach południowych. Jeśli pogoda skłoni kogoś do wyprawy nad wodę, to tam też warto szukać dla siebie cienia. Pamiętać należy również o nakryciu głowy, a także nawadnianiu.