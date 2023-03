Młodzi przejęli Lublin. Oficjalne rozpoczęcie roku, w którym mają rządzić. Zdjęcia

Tytuł młodzieżowej stolicy przyznawany jest od 2009 roku przez Europejskie Forum Młodzieży. Lublin otrzymał go jako pierwsze polskie miasto.

- Za nami ponad sześciomiliardowe inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną zmieniające nasze miasto. Ale dzisiejszy dzień jest ważny ze względu z punktu widzenia dalszej zmiany w tkance społecznej miasta i jego rozwoju. Wierzymy w to, że te zmiany będą dokonywane wspólnie z naszymi młodymi mieszkańcami – mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Jak dodaje, osoby do 30. roku życia stanowią 35 proc. społeczności Lublina. Prezydent wylicza także działania podjęte w związku z przyznaniem tytułu ESM. To między innymi otwarte w październiku ubiegłego roku Hej!, czyli zlokalizowana przy ul. Peowiaków 11 przestrzeń dla młodzieży, którą przez kilka miesięcy odwiedziło ponad 4 tys. osób. Z kolei jesienią wyremontowane mają zostać Piwnice Centrum Kultury, które oddane zostaną do zagospodarowania ludziom młodym. W planach jest także przeznaczenie pod działalność organizacji młodzieżowych budynku Astorii u zbiegu Al. Racławickich i ul. Lipowej.

- Nie mówimy o projektach, które zamierzamy realizować. My juz je realizujemy, ale też podkreślamy wyraźnie, że oczekujemy większej aktywności ludzi młodych, współodpowiedzialności za przyszłość naszego miasta i będziemy tworzyli do tego warunki. Lublin ma być miastem przyjaznym dla młodych i otwartym na ich potrzeby i projekty, które będą chcieli z nami wdrażać – podkreśla Żuk.

Przy okazji otwarcia Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin odwiedzili przedstawiciele innych miast, które wyróżniono tym tytułem.

- Nasz rok przypadł na trudny okres epidemii Covid-19. Odcisnęło to piętno na wszystkich naszych działaniach. Musieliśmy zrezygnować z imprez masowych, wiele wydarzeń przeniesiono do przestrzeni wirtualnej. Wpłynęło to na ich jakość, ale główne cele zostały osiągnięte – przyznaje Arvydas Cesiulis, zastępca mera litewskiej Kłajpedy, Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2021 roku.

- To jest moment na inwestycje w młodzież. Patrzymy, jak kształtuje się przyszłość demokratycznego świata i to jest czas na wysłuchanie głosu ludzi młodych – mówi Andrii Moskalenko, zastępca mera Lwowa, który Europejską Stolicą Młodzieży będzie w 2025 roku.

Otwarciu ESM 2023 towarzyszy kilkudniowy cykl warsztatów oraz imprez kulturalnych i sportowych. W kolejnych miesiącach w planach są m.in.: Majowa Pozytywka, Maraton Młodzieżowy, Młodzieżowe Urodziny Miasta czy Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 do lat 23.