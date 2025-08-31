Tragedia pod Lublinem. W wypadku w Panieńszczyźnie zginęli ojciec i syn

49-letni ojciec i jego 28-letni syn zginęli dzisiejszej nocy w wypadku na S12/S17 w Panieńszczyźnie (gm. Jastków). Zostali potrąceni przez ciężarówkę.
Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło po północy nocą z soboty na niedzielę (30/31 sierpnia) na drodze ekspresowej nr 12 niedaleko Lublina, na wysokości węzłów Jastków i Lublin Sławinek.
Mieszkańcy gminy Trzydnik Duży, ojciec i syn, jechali busem. W samochodzie doszło do awarii koła. Mężczyźni zatrzymali się, by je zmienić. Zjechali na pas awaryjny.
Znajdowali się na nim, gdy w pewnym momencie nadjechała ciężarówka, którą kierował obywatel Ukrainy.
- Kierowca twierdził później, że nie widział mężczyzn, mimo że obaj mieli założone kamizelki odblaskowe. Doszło do potrącenia - przekazał nam dzisiaj rano dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Niestety, obrażenia, jakich doznali mężczyźni okazały się dla nich śmiertelne.
Na miejscu przez wiele godzin policja pracowała pod nadzorem prokuratora. Droga ekspresowa w kierunku Radomia była zablokowana. Wyznaczono objazdy. Ruch został przywrócony dopiero dzisiaj nad ranem.
Wiadomo, że sprawca wypadku był trzeźwy. Został zatrzymany.