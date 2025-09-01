Wypadek na S19: Dwie osoby ranne. Duże utrudnienia w ruchu

Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, na S19 na kierowców czekają duże utrudnienia: w stronę Rzeszowa ruch odbywa się pasem awaryjnym, a w stronę Lublina: prawym pasem ruchu na jezdni w kierunku Lublina.
Tuż przed godzina 14 na S19d, w Trojaczkowicach (między węzłem Lublin Węglin a węzłem Strzeszkowice) zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne.
W tej chwili PSP zabezpiecza miejsce zdarzenia. Zablokowane są dwa pasy. Ruch odbywa się pasem awaryjnym na jezdni w stronę Rzeszowa i prawym pasem ruchu na jezdni w kierunku Lublina.
Przewidywany czas utrudnienia to trzy godziny.