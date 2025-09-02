Pożar w bazie transportowej pod Łukowem. Trwa akcja gaśnicza

Pożar w miejscowości Ławki (powiat łukowski) wybuchł przed godziną 16 na terenie firmy transportowej. Na miejscu są już 23 zastępy straży pożarnej. Jada też kolejne jednostki z Radzynia Podlaskiego.
We wtorek (2 września) około godziny 16 wybuchł pożar na terenie firmy transportowej w Ławkach (powiat łukowski). Mają się palić pojazdy i opony.
Przed godzina 18 w akcji gaśniczej brały udział już 23 zastępy straży pożarnej z okolicznych gmin. Na miejsce zmierzały także kolejne jednostki z Radzynia Podlaskiego.
Droga powiatowa relacji Łuków- Gręzówka na odcinku od ul. Zimna Woda do miejscowości Ławki jest nieprzejezdna (w związku z prowadzoną akcją ratowniczo-gaśniczą). Policjanci kierują ruch objazdem: drogą krajową nr 63 przez Gołaszyn.