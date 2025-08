Miał broń na metalowe kulki i strzelał do ludzi. Trafił młodego mężczyznę

25-latkowi grożą 3 lata więzienia. Za kratki trafił mimo że jeszcze nie został. Sąd postanowił go tymczasowo aresztować (fot. KPP Opole Lubelskie)

Młody mężczyzna strzela do ludzi - zgłoszenie tej mniej więcej treści otrzymał dyżurny policji w Opolu Lubelskim. Wkrótce doszło do zatrzymania 24-latka. Sąd zdecydował, że należy go izolować i podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mieszkańca wsi Zagłoba.

