IMGW ostrzega: w regionie mogą pojawić się burze i silny deszcz

Silny wiatr i ulewny deszcz prognozowany jest na południu województwa. IMGW wydał ostrzeżenie.
Ostrzeżenie dotyczące silnego deszczu z burzami obowiązywać będzie od godziny 18 w środę (20 sierpnia) w pięciu powiatach województwa lubelskiego.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed okresami silnymi opadami deszczu, sięgającymi od 35 mm do 45 mm na metr kwadratowy.
- Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 55 km/h - dodaje IMGW.
Ostrzeżenie na razie obowiązuje do godziny 10 w czwartek (21 sierpnia) w powiatach:
- biłgorajskim
- hrubieszowskim
- tomaszowskim
- zamojskim
- Zamościu.
Według prognoz IMGW silne opady wraz z burzami nadejdą nad Polskę od południa Europy. Ostrzeżenia I i II stopnia wydane zostały dla części powiatów w województwach śląskim, małopolskim oraz lubelskim, a takze dla całego województwa pokarpackiego.