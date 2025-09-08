9-latek zgubił się na rowerze. Odnalazł go patrol z Kurowa

Do zaginięcia doszło w sobotę w gminie Baranów. Rodzina 9-latka szukała go przez kilka godzin – początkowo na własną rękę, z pomocą sąsiadów i krewnych. Gdy poszukiwania nie przynosiły efektu, powiadomiono policję.

– Chłopiec jeździł rowerem po podwórku, gdzie prace wykonywał jego ojciec. Powiedział, że wyjedzie na drogę, żeby „sobie trochę pojeździć”. Kiedy ojciec wyszedł sprawdzić, gdzie jest syn, nie znalazł go w pobliżu – relacjonuje nadkom. Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji.

Policjanci z Kurowa odnaleźli 9-latka właśnie w tej miejscowości, ponad 25 kilometrów od domu. Dziecko było zmęczone i przestraszone, ale całe i zdrowe. Powiedziało, że szukało drogi do mamy. Nie wymagało pomocy medycznej i zostało przekazane rodzicom. Zgodnie z procedurami funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości opiekunów – byli trzeźwi i przerażeni całą sytuacją.

Na szczęście historia zakończyła się dobrze, jednak policja apeluje do rodziców o większą czujność. Nawet starsze dzieci, bawiące się na pozornie bezpiecznym terenie, mogą się zgubić i narazić na niebezpieczeństwo.

Funkcjonariusze przypominają kilka podstawowych zasad: