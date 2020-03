Puławy: Gminy walczą o twoje podatki

Samorządy coraz częściej starają się przekonywać własnych mieszkańców do tego, by wpisywali właściwy adres w deklaracjach podatkowych PIT. Chodzi o to, by nie obawiali się wpisywania swojego miejsca zamieszkania, nawet jeśli zameldowani pozostają gdzieś indziej. To właśnie na podstawie tego adresu, urzędy skarbowe zwracają gminom 38 proc. podatku dochodowego.

W powiecie puławskim jako pierwsi akcje przekonujące mieszkańców do zwracania uwagi na tę kwestię zaczęli organizować urzędnicy z gminy Puławy. „Płać podatki w Gminie Puławy - wspieraj rozwój inwestycji” – to hasło tegorocznej kampanii skierowanej do mieszkańców.

– Cieszymy się, że jesteśmy jedyną gminą w powiecie puławskim, która notuje stały wzrost liczby mieszkańców. Niestety, nie wszyscy się przemeldowują, a następnie wpisują swój stary adres na deklaracjach PIT. Wielu z nich myśli, że należy tak robić, ale to nieprawda. My staramy się zachęcać do tego, by wpisywali adres zamieszkania, bo dzięki temu płacone przez nich podatki w niemal 40 proc. zasilą budżet naszej gminy – tłumaczy Paweł Nocek, podinspektor do spraw promocji.

Jak obrazuje to Nocek, jeśli jedna osoba zapłaci w sumie tysiąc złotych podatku, to 370 zł z tej sumy trafi do gminy. – A to już pieniądze, za które możemy wynająć na przykład animatora z okazji Dnia Dziecka. Jeśli przekonamy więcej osób, tych środków otrzymamy jeszcze więcej. A to szansa na nowe place zabaw, lepsze drogi itp. – dodaje.

W ślady gminy w tym roku idzie także miasto Puławy. Tutaj również część mieszkańców to osoby, które przeprowadziły się z innych gmin, gdzie nadal są zameldowane. Jeśli swoje stare adresy wpisują w deklaracje podatkowe, traci na tym budżet miasta. Puławscy urzędnicy zachęcają więc do podawania aktualnych danych.

„Zainwestuj w Puławy: płać podatki lokalnie. Dzięki Tobie Puławy stają się piękniejsze, inwestują w infrastrukturę, transport, nowe obiekty, edukację, kulturę, czy zieleń. Płać podatek w Puławach i wspieraj lokalny budżet” – piszą urzędnicy, zwracając się do mieszkańców Puław.

Apele tego rodzaju w tym roku mają szczególne znaczenie, bo podatek dochodowy od osób fizycznych został obniżony z 18 do 17 proc. co dla wszystkich gmin oznacza mniejsze wpływy z PIT. W przypadku Puław strata ta wyniesie ok. 5-6 mln zł.