Postawili "powiatomat" - pierwszy takie urządzenie na Lubelszczyźnie

Na dziedzińcu Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19, pojawiło się pierwsze w województwie lubelskim urządzenie do automatycznego odbioru urzędowej korespondencji. Taki paczkomat, tylko że zamiast przesyłek z allegro, wyciągniemy z niego dowody rejestracyjne i tablice. Urządzenie stanęło przy wejściu do Wydziału Komunikacji i Dróg, bo na razie to właśnie ten wydział ma z niego korzystać w największym stopniu. Na tym nie koniec. W przyszłości zakres wykorzystywania maszyny ma się zwiększyć także o dokumenty geodezyjne, kartograficzne, prawa jazdy inne.

Powiatomat - jak nazwali go puławscy urzędnicy, zostanie uruchomiony w sierpniu i będzie działał 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. O jego zakupie zdecydował zarząd powiatu puławskiego. Urządzenie kosztowało 127 tys. zł.

- Nowe rozwiązanie ma na celu usprawnienie i unowocześnienie obsługi osób korzystających z usług Starostwa Powiatowego w Puławach. Tradycyjna forma odbioru dokumentów w urzędzie nadal pozostaje dostępna – powiatomat stanowi dodatkową, wygodną alternatywę dla osób ceniących sobie elastyczność i niezależność czasową - tłumaczy Teresa Gutowska, starosta puławska.

Pierwsze wnioski o wydanie dowodów rejestracyjnych i tablic tzw. trzecich, uwzględniające ich odbiór przez powiatomat pojawią się w puławskim starostwie 14 lipca. Sama zasada korzystania z maszyny ma przypominać inne automaty. Gdy wewnątrz znajdzie się przesyłka z urzędu do odbioru, petent (który wcześniej zaznaczy odpowiednią rubrykę we wniosku) otrzyma wiadomość na swój telefon z kodem autoryzującym. Po jego wprowadzeniu otworzy się odpowiednia szuflada.

Jak bardzo nowe rozwiązanie wpłynie na rozładowanie kolejek w zatłoczonym zwykle korytarzu wydziału komunikacji - tego urzędnicy precyzyjnie nie przewidzieli, ale bazując na doświadczeniach innych powiatów uznali, że warto spróbować.