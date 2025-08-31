Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Wybory prezydenckie

Ryki

Uciekał przed policją z promilami i narkotykami

Znalezione przy 26-latku narkotyki zostały skonfiskowane
Znalezione przy 26-latku narkotyki zostały skonfiskowane (fot. KPP Ryki)

Nic dziwnego, że 26-latek nie miał ochoty na policyjną kontrolę. Jechał pijany, a w niesprawnym samochodzie wiózł narkotyki. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.

O zdarzeniach z początku tego tygodnia policja polinformowała w niedzielę. 

Policjanci z komisariatu w Dęblinie patrolowali teren i zwrócili uwagę na audi, które przemieszczalo się, mimo iż w jednej z opon prawie wcale nie miało powietrza. Funkcjonariusze dali kierowcy znak do zatrzymania się. Ale ten ani myślał.

Zamiast zwolnić, przyspieszył i zaczął uciekać. Udało się go dogonić dość szybko, bo samochód zjechał na parking przy stadionie w Stężycy. W środku siedział 26-letni mieszkaniec powiatu ryckiego.

Mundurowi zaczęli z nim rozmawiać i od razu wyczuli od mężczyzny alkohol. Badanie tylko utwierdziło ich w przekonaniu, że kierowca jest pijany. Młody człowiek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Ale na stwierdzeniu tego faktu interwencja się nie skończyła.

- W trakcie wykonywania czynności policjanci znaleźli przy mężczyźnie foliowe zawiniątko z białą substancją. Już w rozmowie 26-latek przyznał, że jest to amfetamina, co potwierdziły badania testerem- informuje aspirant Łukasz Filipek z ryckiej policji.

Na dodatek okazało się, że samochód, którym jechał 26-latek jest nie tylko uszkodzony, ale nie ma badań technicznych, a jego dowód rejestracyjny został już wcześniej zatrzymany.

- 26-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu i usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa: kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 k.k.), niezatrzymania się do kontroli drogowej (art. 178b k.k.), posiadania środków odurzających (art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) - wylicza policjant i dodaje, że za wszystko to grozi w sumie do 5 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.

Wpadł z narkotykami. 30-latek z gminy Opole Lubelskie w areszcie

Wpadł z narkotykami. 30-latek z gminy Opole Lubelskie w areszcie

Najbliższe trzy miesiące ten 30-latek spędzi w areszcie, ale jest recydywistą więc musi się liczyć ze znacznie dłuższą odsiadką

Areszt dla agresora. Wyżywał się na matce, więc posiedzi

Nietrzeźwa kierująca BMW zatrzymana z narkotykami. Towarzyszył jej mąż z marihuaną

Nietrzeźwa kierująca BMW zatrzymana z narkotykami. Towarzyszył jej mąż z marihuaną

pijany kierowca Stężyca Dęblin narkotyki policja Ryki

Wypadek wydarzył się w sobotę po godz. 21 między miejscowościami Żurawce Osada a Chodywańce w powiecie tomaszowskim

Mężczyzna leżał na jezdni. Nie przeżył, gdy przejechał po nim samochód

Kolejny śmiertelny wypadek w trakcie tego weekendu. W sobotę wieczorem w powiecie tomaszowskim zginął 49-letni mężczyzna.
Ulica Powiatowa w Zamościu na odcinku od ronda Ronda Wysiedlonych Mieszkańców Zamojszczyzny do granic miasta to droga wojewódzka

Jezdnia na wiadukcie to zagrożenie. Rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej

Około trzech tygodni potrwa remont fragmentu ulicy Powiatowej w Zamościu. Stan jezdni na tej drodze wojewódzkiej nr 843 stwarzał zagrożenie dla zmotoryzowanych.

Jesień w kuchni, czyli dynia i patison na talerzu

Jesień w kuchni, czyli dynia i patison na talerzu

Patison przy dyni wygląda jako kosmita. Ale to też dynia. W dodatku można z niego zrobić schabowego. Mamy sprawdzone przepisy na jedno i drugie.
Żeby zapełnić tornistry. Zbiórka dla wychowanków domów dziecka

Żeby zapełnić tornistry. Zbiórka dla wychowanków domów dziecka

"Z sercem dla dzieci" - pod takim hasłem działacze Młodzieży Wszechpolskiej z Zamościa organizują zbiórkę przyborów szkolnych dla wychowanków domów dziecka.
Znalezione przy 26-latku narkotyki zostały skonfiskowane

Uciekał przed policją z promilami i narkotykami

Nic dziwnego, że 26-latek nie miał ochoty na policyjną kontrolę. Jechał pijany, a w niesprawnym samochodzie wiózł narkotyki. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.
Piłkarki Unii Lublin są beniaminkiem Orlen I Ligi

KKP Unia Lublin gorsza od Resovii

Piłkarki KKP Unia Lublin rozpoczęły sezon od porażki, ale później przyszły dwa zwycięstwa. To sprawiło, że drużyna Dominiki Przewłoki usadowiła się w czołówce Orlen I ligi. W sobotę zmierzyła się ze swoim sąsiadem z ligowej tabeli, Resovią.
Biały Kruk zorganizował imprezę. Polało się sporo krwi
galeria

Biały Kruk zorganizował imprezę. Polało się sporo krwi

To była jedna z wielu takich akcji od lat organizowanych w Polsce z inicjatywy Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych. W Zamościu "Motoserce" odbyło się po raz pierwszy, dzięki zaangażowaniu członków Klub Motocyklowy Biały Kruk FG.
Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Pogoda w kratkę, ale to nie zniechęciło poszukiwaczy bibelotów, by wybrać się na Lubelską Giełdę Staroci.

Piana party była jedną z głównych atrakcji wczorajszego festynu
Piana, muzyka i radość w Parku Miejskim. Chełm pożegnał lato

Chełmianie dopisali i tłumnie zebrali się wczoraj w Parku Miejskim im. Unii Europejskiej, by wspólnie świętować koniec wakacji podczas festynu „Zakończenie Wakacji z MDK”. Wydarzenie, które potrwało kilka godzin przyciągnęło całe rodziny, od najmłodszych po seniorów.

Tevin Mack został nowym zawodnikiem PGE Start Lublin

PGE Start Lublin zakontraktował Tevina Macka

28-letni Amerykanin podpisał roczną umowę. Mack najlepiej czuje się jako gracz obwodowy.

Bożena Karkut, trenerka Zagłębia

To było święto piłki ręcznej, czyli opinie po meczu Zagłębie - PGE MKS El-Volt

PGE MKS El-Volt Lublin nie zdołał wywalczyć Superpucharu Polski. Podopieczne Pawła Tetelewskiego w meczu rozegranym w łódzkiej Atlas Arenie lepsze okazało się KGHM MKS Zagłębie Lubin. Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami bohaterów tej rywalizacji.
Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Naturalne miody i produkty pochodzenia pszczelego, rozmowy ze specjalistami i występy artystyczne - to wszystko czeka na uczestników podczas wojewódzkiego święta miodu.
Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Małe i duże fiaty, polonezy, syrenki, garbusy, ale też ciągniki, przyczepy campingowe, motocykle i rowery. Takie pojazdy, wszystkie mocno wiekowe można było podziwiać w sobotę (30 sierpnia) w Zamościu, a później na trasie do Krasnobrodu w ramach 4. Zlotu Pojazdów Zabytkowych.
Do tragicznego wypadku w Białobrzegach doszło nocą z piątku na sobotę

Śmiertelny wypadek na drodze krajowej. Pieszy nie przeżył

Lubartowscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku, jaki nocą z piątku na sobotę (29/30 sierpnia) wydarzył się na drodze krajowej w Białobrzegach.
Rocznicowy wrzesień. Uroczystości przez kilka dni
1 września 2025, 18:00

Rocznicowy wrzesień. Uroczystości przez kilka dni

Wybuchu wojny, agresji ZSRR na Polskę oraz powstania Polskiego Państwa Podziemnego - rocznice tych wydarzeń będą obchodzone we wrześniu w Zamościu. Jest już program uroczystości.

Wypadek wydarzył się w sobotę po godz. 21 między miejscowościami Żurawce Osada a Chodywańce w powiecie tomaszowskim

17:42 Mężczyzna leżał na jezdni. Nie przeżył, gdy przejechał po nim samochód

17:00

Jezdnia na wiadukcie to zagrożenie. Rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej

16:06

Jesień w kuchni, czyli dynia i patison na talerzu

15:40

Żeby zapełnić tornistry. Zbiórka dla wychowanków domów dziecka

15:15

Uciekał przed policją z promilami i narkotykami

15:14

KKP Unia Lublin gorsza od Resovii

15:00

Biały Kruk zorganizował imprezę. Polało się sporo krwi

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Jacques Ndiaye znowu był bohaterem Motoru
Wejście smoka Jacquesa Ndiaye, Motor Lublin zdobył trzy punkty w Zabrzu

Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach
Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach

Battlefield 6
Battlefield 6: Wymagania sprzętowe, szczegóły gry na PC i nowy zwiastun (wideo)

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Studencki łazik Politechniki Lubelskiej rywalizuje z najlepszymi robotami marsjańskimi
Studencki łazik Politechniki Lubelskiej rywalizuje z najlepszymi robotami marsjańskimi

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów