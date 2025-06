Wojsko pojawiło się na lubelskim lotnisku. Skąd ich obecność?

Mieszkańcy są zaniepokojeni pracami prowadzonymi przez wojsko na lubelskim lotnisku. Co jest powodem obecności armii i czy rzeczywiście jest się czego obawiać?

Wojsko przeniosło się do naszego regionu z lotniska w Jasionce. Trwa tam obecnie remont przez co żołnierze musieli przenieść się do Lublina. Nasze lotnisko posiada terminal cargo co jest sporym ułatwniem w transporcie, jaki wykonuje armia na wschód.

Zapytaliśmy Ministerstwo Obrony Narodowej o tę sytuację.

- Wydzielone elementy jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP realizują zadania w rejonie Portu Lotniczego Lublin - Świdnik w związku z remontem części Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka. Moduł lotniskowy z lotniska Rzeszów-Jasionka został przeniesiony czasowo jedynie na lotnisko Lublin-Świdnik. Obecność tych sił w rejonie Lublin - Świdnik będzie utrzymywana do zakończenia prac remontowych - czytamy w odpowiedzi ministerstwa.

- Z uwagi na bezpieczeństwo operacji nie podajemy szczegółowych informacji dotyczących prowadzonych działań - zastrzega MON.