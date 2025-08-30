Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Wueski dziś rządziły w Świdniku

Zlot motocykli WSK - Świdnik 2025
Zlot motocykli WSK - Świdnik 2025 (zdjęcie 2) Zlot motocykli WSK - Świdnik 2025 (zdjęcie 3) Zlot motocykli WSK - Świdnik 2025 (zdjęcie 4) Zlot motocykli WSK - Świdnik 2025 (zdjęcie 5)
wszystkie
zdjęcia (30)
Autor galerii: W. Szubartowski

31 października 1985 roku zjechał z taśmy produkcyjnej w Świdniku ostatni motocykl WSK. Dziś, niemal w przeddzień tej rocznicy, w Świdniku odbywa się zlot tych kultowych jednośladów. W południe przez miasto Świdnik przejechała parada motocykli z legendarnej wytwórni.

 Dudek, Lelek i wiele innych motocykli WSK przez dekady budowało legendę marki. Kiedyś czarna „wueska” była synonimem „obciachu” i zmorą domorosłych mechaników, a dziś jest przedmiotem pożądania.

Teraz w Parku Zatorze, bazie zlotu, trwają koncerty, o godz. 22 zacznie się dyskoteka pod chmurką, podczas której o dobry klimat zadbają DJ Alan White i DJ Janik.

Zobacz, jak kultowe maszyny prezentowały się podczas kulminacyjnego punktu zlotu.

Wojskowe rosomaki, skóra niedźwiedzia i grochówka od myśliwych. Zajrzyj na "Militaria" w Lublinie
ZDJĘCIA

Wojskowe rosomaki, skóra niedźwiedzia i grochówka od myśliwych. Zajrzyj na "Militaria" w Lublinie

Zlot w 2023 roku

„Wieśki” znowu najechały Świdnik

Świdnik WSK Zlot Motocykli WSK i Innych

Jacques Ndiaye znowu był bohaterem Motoru
Wejście smoka Jacquesa Ndiaye, Motor Lublin zdobył trzy punkty w Zabrzu

Cztery mecze bez wygranej i wystarczy. Motor Lublin pokazał się w sobotni wieczór z dużo lepszej strony niż w poprzednich meczach. Co najważniejsze, zdobył trzy punkty w Zabrzu, po tym jak pokonał Górnika 1:0.
Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
Pogrom w Łęcznej. Górnik rozbity przez Stal Rzeszów

Lewart po czterech kolejkach ma na koncie komplet 12 punktów

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
Dżoker Jacques Ndiaye i przełamanie. Górnik Zabrze - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Weto Karola Nawrockiego – pokaz siły wobec słabych
Polska pokonała Belgię 3:2 i awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata

Mapa strachu w Lublinie. Te ulice i dzielnice omijaj nocą
Szczypiornistki PGE MKS El-Volt Lublin na pierwsze trofeum w tym sezonie muszą jeszcze poczekać

W ten weekend na drogach operuje znacznie więcej policji

Florian Haxha

Nocna jazda będzie kosztować 17-latka 2500 zł. Zapłacą zapewne rodzice

