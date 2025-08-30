Wueski dziś rządziły w Świdniku

31 października 1985 roku zjechał z taśmy produkcyjnej w Świdniku ostatni motocykl WSK. Dziś, niemal w przeddzień tej rocznicy, w Świdniku odbywa się zlot tych kultowych jednośladów. W południe przez miasto Świdnik przejechała parada motocykli z legendarnej wytwórni.
Dudek, Lelek i wiele innych motocykli WSK przez dekady budowało legendę marki. Kiedyś czarna „wueska” była synonimem „obciachu” i zmorą domorosłych mechaników, a dziś jest przedmiotem pożądania.
Teraz w Parku Zatorze, bazie zlotu, trwają koncerty, o godz. 22 zacznie się dyskoteka pod chmurką, podczas której o dobry klimat zadbają DJ Alan White i DJ Janik.
Zobacz, jak kultowe maszyny prezentowały się podczas kulminacyjnego punktu zlotu.