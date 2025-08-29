Aktywny Rodzic: Dyżur eksperta i spotkanie informacyjne

Rodzice około 23 tysięcy maluchów z województwa lubelskiego korzystali w tym roku z programu „Aktywny Rodzic”. Nowe wnioski wciąż wpływają, a ZUS zaprasza na eksperckie dyżury.
„Aktywny Rodzic” to program dla rodziców dzieci do 3 roku życia. Rodzice mogą starać się o dofinansowanie w jednym z trzech obszarów:
• Aktywni rodzice w pracy (tzw. babciowe)
• Aktywnie w żłobku
• Aktywnie w domu
8 września (poniedziałek) krasnostawskie biuro Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na dyżur telefoniczny. W godzinach 9-11 będzie odpowiadać na pytania o świadczenia „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”.
Dyżur pod numerem 82 576 39 19.
A na 8 października spotkanie informacyjne o programie „Aktywny Rodzic” zaplanowało Biuro Terenowe ZUS we Włodawie. O godzinie 11 w siedzibie biura przy ul. Reymonta 12. Zapisy pod mailem wlodawa_szkolenia@zus.pl.