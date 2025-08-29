Aktywny Rodzic: Dyżur eksperta i spotkanie informacyjne

„Aktywny Rodzic” to program dla rodziców dzieci do 3 roku życia. Rodzice mogą starać się o dofinansowanie w jednym z trzech obszarów:

• Aktywni rodzice w pracy (tzw. babciowe)

• Aktywnie w żłobku

• Aktywnie w domu

8 września (poniedziałek) krasnostawskie biuro Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na dyżur telefoniczny. W godzinach 9-11 będzie odpowiadać na pytania o świadczenia „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”.

Dyżur pod numerem 82 576 39 19.

A na 8 października spotkanie informacyjne o programie „Aktywny Rodzic” zaplanowało Biuro Terenowe ZUS we Włodawie. O godzinie 11 w siedzibie biura przy ul. Reymonta 12. Zapisy pod mailem wlodawa_szkolenia@zus.pl.