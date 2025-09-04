Małe też są ważne. Miasto remontuje kolejne ulice

Samorząd właśnie ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Wąskiej. Zaplanowano tam rozbiórkę istniejącej nawierzchni, budowę nowej konstrukcji jezdni, zjazdów i chodników, montaż nowego oświetlenia oraz doświetlenie przejścia dla pieszych.

Przy okazji mają być wyregulowane studnie ciepłownicze, wodociągowe i gazowe.

- Ze względu na położenie w strefie objętej ochroną konserwatorską, inwestycja będzie realizowana pod nadzorem archeologicznym. Prace wraz z odbiorami mają zakończyć się w grudniu 2025 roku, a ich wartość oszacowano na ponad 531 tys. zł brutto - informuje Krzysztof Popko, inpektor ds. promocji w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji UM Włodawa.

Zastrzega jednocześnie, że ostateczny koszt będzie znany dopiero po wyborze wykonawcy. Na to zadanie miasto wykorzysta ponad 358 tys. zł z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 358 268,88 zł.

Zaawansowane są już natomiast prace na ulicy Rymarskiej. W ramach jej modernizacji jest zmieniana nawierzchnia, budowane chodniki, wymieniane przepusty i montowane nowe oświetlenie z dodatkowym wzmocnieniem go w rejonie przejść dla pieszych. Przy okazji zaplanowano odtworzenie terenów zielonych.

- Projekt jest realizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a jego koszt wynosi niemal 400 tys. zł brutto. Kwota dofinansowania to 270 633,9 zł. Wykonawca, firma PPHU „STYL–BUD”, deklaruje zakończenie prac w umownym terminie do 20 października bieżącego roku - dodaje Popko.

– Dla nas każda ulica, niezależnie od jej długości, jest istotna, bo decyduje o wygodzie i bezpieczeństwie mieszkańców oraz turystów. Zarówno ulica Wąska, jak i Rymarska znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego centrum miasta. Dzięki tym inwestycjom poprawimy nie tylko stan techniczny dróg, ale także estetykę przestrzeni miejskiej – zaznacza burmistrz Wiesław Muszyński.