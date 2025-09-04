Alchemia i zdjęcia. Zaproszenie na wernisaż do Ratusza

Do udziału w wernisażu (godz. 17) zaprasza Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne, które dzięki wsparciu finansowemu miasta przygotowuje wystawę w Galerii Fotografii Ratusz. Na otwarciu nie zabraknie oczywiście autora.

Mariusz Tomczuk (rocznik 1962) mieszka w Hrubieszowie. Jest z wykształcenia ogrodnikiem, a pasjonuje się również wspinaczką skałkową, pływaniem i rolkarstwem. No i oczywiście fotografią, zwłaszcza jej tradycyjną formą, jak choćby ambrotypią, cyjanotypią, fotografią litową czy żelatynowo- srebrową.

Tworzy we własnym atelier i małym studio, ale też w plenerze. Tematycznie skupia się na portretach, architekturze, martwej naturze czy pejzażach.

Tomczuk jest autorem ponad 20 wystaw, w tym dwóch zbiorowych. Prowadzi warsztaty i spotkania fotograficzne. Jak piszą organizatorzy zamojskiej wystawy, szczególnie ceni sobie wernisaże jako formę bezpośredniego kontaktu.

A ponieważ fotografia tradycyjna jest niezwykle ważna w jego twórczości to także procesy chemiczne, pracę w ciemni i oprawę swoich zdjęć traktuje jako jeden proces twórczy. Fascynuje go malarstwo impresjonistów, prace takich fotografów, jak Lindbergh, Coigny, Roversi, czy Sally Mann.

Wystawę otwartą w piątek w Zamościu będzie można oglądać w Galerii Fotografii Ratusz do początku października.