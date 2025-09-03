Zlikwidują koleiny. Kolejna ulica na Starym Mieście do remontu

– Zajmiemy się kilkusetmetrowym odcinkiem od ronda, gdzie kończy kostka granitowa aż do ulicy Zamkowej – zapowiada Paweł Łagowiec, dyrektor ZDG. Dodaje, że na remont zdecydowano się, bo stan ulicy Akademickiej pozostawia sporo do życzenia, na jezdni jest pełno kolein. - A zależy nam, aby podnieść komfort jazdy po tej części Starego Miasta zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Inwestycja zostanie dofinansowana bez jakiegokolwiek wsparcia zewnętrznego. ZDG wyłoży na nią własne pieniądze przewidziane na remonty. Ile to będzie kosztować? Na razie nie wiadomo. Okaże się w przyszłym tygodniu, bo otwarcie ofert zaplanowano na poniedziałek, 8 września.

W ramach remontu wykonawca będzie miał sfrezować asfalt na całej długości, a później wylać dwie nowe warstwy nawierzchni bitumicznej: wiążącą i ścieralną. W planie jest też przebrukowanie chodników, regulacja urządzeń w pasie drogowym i odtworzenie oznakowania poziomego. Dostanie na to 60 dni od momentu podpisania umowy, a gwarancja powinna zostać udzielona na minimum 36 miesięcy.

Na razie nie ma terminu rozpoczęcia prac. Najpewniej ruszą dopiero wówczas, gdy Strabag zakończy pogwarancyjny remont ulicy Łukasińskiego (termin został przesunięty z końca sierpnia na koniec września). Bo te roboty już wystarczająco komplikują życie zmotoryzowanym przemieszczającym się w okolicach starówki.

– Możliwe, że ruszymy z Akademicką wcześniej, ale tylko pod warunkiem, że wykonawca będzie w stanie zapewnić prowadzenie prac w porze nocnej – zapowiada dyrektor Łagowiec.

Uprzedza jednocześnie, że prace z pewnością będą wiązać się z utrudnieniami i wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu w tej części miasta.