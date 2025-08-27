Dach przecieka, a miasto uspokaja: Mamy siedem lat gwarancji

Problem poruszyła na ostatniej sesji radna Agnieszka Jaczyńska (Koalicja Obywatelska). Opowiedziała o swojej niedawnej wizycie w tej placówce i spotkaniu z pensjonariuszami. Przy okazji miała okazję kolejny raz przejść przez budynek i jego otoczenie. Była naniepokojona tym, co zobaczyła.

– Tam jest bardzo duży kłopot. Podczas kolejnych ulew ten budynek znowu został zalany. Nadal nie ma tam zrobionych odpływów wody, co bardzo komplikuje sytuację. Poza tym zaczął przeciekać dach. W dwóch miejscach są zdjęte osłony podwieszanego sufitu, żeby to się wietrzyło i żeby jakaś pleść się nie zalęgła – opowiadała Jaczyńska.

Wspomniała o prowizorycznych rozwiązaniach, np. przyczepieniu do rynien plastikowych rur puszczonych wzdłuż chodnika na trawę. – To jest rozwiązanie, które nie może tam funkcjonować. Tym traktem poruszają się pensjonariusze, osoby, które mają ograniczoną możliwość chodzenia, poruszają z balkonikami, są ludzie na wózkach. To sprawa do szybkiego załatwienia – alarmowała radna. Przypomniała, że zbliża się jesień, opadów może być sporo, dlatego przekonywała, że należy podjąć interwencję jak najszybciej.

Co na to miasto?

– Rzeczywiście były problemy po intensywnych opadach deszczu w lipcu, ale sytuacja jest pod kontrolą – mówi nam Tomasz Kossowski, dyrektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Zamość.

Zapewnia, że wykonawca inwestycji, zaraz po zgłoszeniu, w ramach gwarancji, którą obiekt jest objęty na 84 miesiące, już wykonał niezbędne prace. Dach jest poprawiony i dlatego teraz osuszany. Jak zapewnia Kossowski, odpływ wody z parkingu został wykonany zgodnie z projektem, ale jednak doszło do gromadzenia się wody.

– To też jest już rozwiązane. Wykonawca wykonał przewierty, zamontował kratkę ściekową. Nie powinno być problemów w przyszłości – uważa dyrektor.

Zapowiada jednocześnie, że kolejny przegląd zostanie wykonany jesienią i gdyby pojawiły się jakiekolwiek zastrzeżenia, wykonane zostaną kolejne prace gwarancyjne.

Przypomnijmy, że COM przy ul. Górnej w Zamościu rozpoczęło działalność na początku tego roku. Zapewnia opiekę, rehabilitację i wsparcie 20 dorosłym mieszkańcom miasta. Osiem osób przebywa tutaj całodobowo, a dwanaście korzysta z pobytu dziennego, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Pobyt w COM może być darmowy dla osób o najniższych dochodach lub częściowo płatny. Aby zakwalifikować się do pobytu należy w MCPR złożyć odpowiedni wniosek, załączając do niego oświadczenie o staniem majątkowym i oświadczenie o uzyskanym dochodzie, a także skierowanie od lekarza i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Później pracownik socjalny MCPR przeprowadza u każdej osoby zainteresowanej wywiad środowiskowy.

Na uruchomienie tej placówki Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie wystarało się o ponad 3,2 mln zł dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wykonawcą budowy, wybranym w przetargu była firma Energo-Therm Engineering, której oferta opiewała na 2 mln 988 tys. zł. Działalność COM jest współfinansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.