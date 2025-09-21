Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Wybory prezydenckie

Zamość

Grzybiarz znalazł kolejnego drona w naszym województwie

Autor: Zdjęcie autora KaNa PAP
Dzisiaj około godz. 10 w miejscowości Sulmice (gmina Skierbieszów, powiat zamojski) grzybiarz natrafił w lesie na obiekt przypominający drona – poinformowała lubelska policja w mediach społecznościowych. Przypuszczenia potwierdziło wojsko.

W niedzielę około godz. 10 w miejscowości Sulmice (gmina Skierbieszów, powiat zamojski) grzybiarz natrafił w lesie na obiekt przypominający drona – poinformowała lubelska policja na platformie X.

Jak podano w komunikacie, znalezisko znajdowało się około 1,5 km od najbliższych zabudowań. Policjanci zabezpieczyli elementy obiektu oraz teren, a o sprawie powiadomiono Żandarmerię Wojskową i Prokuraturę Rejonową w Zamościu.

- To jest dron typu Gerbera, czyli ten tzw. wabik – potwierdził rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie mjr Damian Stanula. Dodał, że po zakończeniu prac na miejscu znalezienia bezzałogowca, sprawa zostanie przekazana do Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

To nie jedyne takie odkrycie w ostatnich godzinach. Tego samego dnia rano w miejscowości Wodynie w powiecie siedleckim (woj. mazowieckie) grzybiarze natrafili na części obiektu podobnego do drona. Takie same szczątki odnaleziono również w lesie w powiecie białobrzeskim.

Szczątki rakiety na terenie woj. lubelskiego. Żandarmeria Wojskowa prowadzi oględziny
Szczątki rakiety na terenie woj. lubelskiego. Żandarmeria Wojskowa prowadzi oględziny

Kronika małej apokalipsy
Kronika małej apokalipsy

MiG-31 to radziecki, dwumiejscowy, naddźwiękowy ciężki myśliwiec przechwytujący. Trzy takie maszyny dzisiaj naruszyły estońskie niebo

Przestrzeń NATO naruszona przez rosyjskie MiG-i. Estonia chce konsultacji

Żarciowozy przyjechały do Lublina. To ostatnie godziny, aby z nich skorzystać
Żarciowozy przyjechały do Lublina. To ostatnie godziny, aby z nich skorzystać

Lublinianie wciąż mogą korzystać z bogatej oferty food trucków, które w ten weekend zaparkowały na Placu Teatralnym przy Centrum Spotkania Kultur.

Breast Fest trwa! Lublin świętuje zdrowie, odwagę i wspólnotę
Breast Fest trwa! Lublin świętuje zdrowie, odwagę i wspólnotę

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie po raz trzeci stało się przestrzenią rozmowy o zdrowiu, sile i nadziei. Trwa Breast Fest – wyjątkowy festiwal, który łączy profilaktykę raka piersi z muzyką, modą i spotkaniami pełnymi pozytywnej energii.
Osunięcie ziemi w wykopie. Nie żyje pracownik

Osunięcie ziemi w wykopie. Nie żyje pracownik

Do tragicznego wypadku doszło wczoraj, 20 września, w miejscowości Głębokie w gminie Cyców (powiat łęczyński). Podczas prac związanych z wymianą rury kanalizacyjnej zginął 54-letni mężczyzna.
Groźny wypadek w Uściążu. Trzy osoby w szpitalu

Groźny wypadek w Uściążu. Trzy osoby w szpitalu

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło wczoraj (20 września) w miejscowości Uściąż na drodze wojewódzkiej nr 824. Na skrzyżowaniu zderzyły się osobowa Mazda i ciężarówka marki DAF.
To pierwsze tablice drogowe w Puławach, które uwzględniają otwarcie ekspresowej obwodnicy, do którego doszło w 2018 roku
Pierwsze tablice, które "widzą" obwodnicę Puław. Takich zmian będzie więcej

Lata po otwarciu dróg ekspresowych S12 i S17, pierwsze tablice przy drogach wojewódzkich w Puławach zaczęły je uwzględniać. Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczyna oczekiwany przez kierowców proces aktualizacji istniejącego oznakowania.
W akcji Filip Luberecki

Przegrywali, wygrywali, a zremisowali. Zagłębie Lubin - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Ciekawy mecz w Lubinie. Zagłębie prowadziło z Motorem od szóstej minuty. Później goście przejęli inicjatywę, strzelili dwa gole i wydawało się, że zgarną trzy punkty. "Miedziowi" przycisnęli jednak w końcówce i uratowali punkt, bo zawody zakończyły się remisem 2:2.
Ponad tysiąc polskich ciężarówek utknęło na Białorusi. "Nie mogą wrócić przez Litwę"

Ponad tysiąc polskich ciężarówek utknęło na Białorusi. "Nie mogą wrócić przez Litwę"

Ponad tysiąc ciężarówek utknęło na Białorusi i nie może wrócić do kraju. Ma to związek z zamknięciem granicy. Przewoźnicy powiadomili o tym wojewodę lubelskiego.
Szymon Hałasa uczy się w technikum w Zamościu, ale marzy o karierze wokalnej

Z małej wioski do telewizyjnego show. Szymon zaśpiewa dzisiaj w "Szansie na sukces"

Pochodzący z Długiego Kątu w gminie Józefów uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu wystąpi w emitowanym dzisiaj (21 września, godz. 15.10) kolejnym odcinku programu "Szansa na sukces". To nie jest pierwszy udział Szymona Hałasy w telewizyjnym talent show.
Grzegorz Bonin, trener Lewartu

Grzegorz Bonin (Lewart Lubartów): Żałujemy wielbłądów z pierwszej połowy

Mimo gry w dziesiątkę od 39 minuty meczu z Hetmanem Zamość, piłkarze Lewartu jeszcze powalczyli. Po przerwie doprowadzili do wyrównania, a mogli nawet wyjść na prowadzenie. Swoją sytuację zmarnowali, na co gospodarze odpowiedzieli dwoma golami i mecz na szczycie zakończył się wynikiem 3:1. Po końcowym gwizdku zamieniliśmy parę zdań z trenerami obu ekip.
Mieszkanie dla studenta: akademik luksusem, pokój normą, kawalerka marzeniem

Nowy rok akademicki za pasem, a wraz z nim odwieczny dylemat studentów: gdzie mieszkać? I za ile? W Lublinie, gdzie liczba studentów wielokrotnie przewyższa dostępność miejsc w akademikach, wybór sprowadza się do trudnych decyzji: kawalerka za wysoką cenę i chwilę prywatności, czy pokój w towarzystwie współlokatorów?

Bieg Koziołka. Dzisiaj czekają nas utrudnienia w ruchu

Dzisiaj (21 września) bieg Koziołka w Lublinie. Wystąpią utrudnienia w ruchu, bo ulice będą zamknięte.

Nie możemy grać w ten sposób, czyli opinie po meczu Avia - Świdniczanka
Nie możemy grać w ten sposób, czyli opinie po meczu Avia - Świdniczanka

Kto by się spodziewał, że Świdniczanka pierwsze trzy punkty wywalczy akurat w derbach z Avią. Piłkarze Łukasza Jankowskiego pokonali sąsiada zza miedzy 3:2 po bardzo emocjonującym spotkaniu. Jak mecz oceniają trenerzy obu zespołów?
Jesienne świętowanie w Kazimierzu Dolnym. Kulinarnie i muzycznie

Jesienne świętowanie w Kazimierzu Dolnym. Kulinarnie i muzycznie

Dzisiaj, 21 września, na terenach zielonych przed Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym odbędzie się 26. edycja Święta Jesieni. W programie występy artystyczne, fotograficzna wystawa i pokazy kulinarne.
Koszykarska Liga Mistrzów nie dla PGE Startu Lublin

Koszykarska Liga Mistrzów nie dla PGE Startu Lublin

PGE Start Lublin zakończył przygodę z Ligą Mistrzów już po pierwszym spotkaniu kwalifikacyjnym. Zgodnie z przewidywaniami lepsza od wicemistrzów Polski okazała się UCAM Murcia, która wygrała sobotnie spotkanie 100:84.

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Jakub Rutnicki (z prawej), minister sportu i turystyki, odwiedził dzisiaj Puławy. Na sportowym boisku po konferencji prasowej dotyczącej zmian w ustawie o sporcie, stanął na bramce podczas meczu z dziećmi i samorządowcami
Minister sportu o radości z "lex Puławy". Niestety orlik wciąż zamknięty

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie
Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Jakub Kępa: Nic nie musimy
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jerzy Dudek gościem specjalnym turnieju golfowego w Wierzchowiskach
Jerzy Dudek gościem specjalnym turnieju golfowego w Wierzchowiskach

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
20 września 2025, 13:00

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc
Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach