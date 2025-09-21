Grzybiarz znalazł kolejnego drona w naszym województwie

W niedzielę około godz. 10 w miejscowości Sulmice (gmina Skierbieszów, powiat zamojski) grzybiarz natrafił w lesie na obiekt przypominający drona – poinformowała lubelska policja na platformie X.

Jak podano w komunikacie, znalezisko znajdowało się około 1,5 km od najbliższych zabudowań. Policjanci zabezpieczyli elementy obiektu oraz teren, a o sprawie powiadomiono Żandarmerię Wojskową i Prokuraturę Rejonową w Zamościu.

- To jest dron typu Gerbera, czyli ten tzw. wabik – potwierdził rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie mjr Damian Stanula. Dodał, że po zakończeniu prac na miejscu znalezienia bezzałogowca, sprawa zostanie przekazana do Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

To nie jedyne takie odkrycie w ostatnich godzinach. Tego samego dnia rano w miejscowości Wodynie w powiecie siedleckim (woj. mazowieckie) grzybiarze natrafili na części obiektu podobnego do drona. Takie same szczątki odnaleziono również w lesie w powiecie białobrzeskim.