Nasz człowiek w specjalnej komisji. Ma decydować o handlu zagrożonymi gatunkami

Komisja, w skład której weszło ośmioro ekspertów ma zajmować się opiniowaniem zezwoleń i świadectw dotyczących obrotu okazami dzikiej fauny i flory gatunków zagrożonych wyginięciem.

Dotychczas leżało to w kompetencji Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Organ ten rocznie zajmował się ponad tysiącem indywidualnych spraw związanych z handlem zagrożonymi okazami. Powołanie Komisji ds. CITES ma skrócić terminy i usprawnić cały proces.

– Proces przekazania roli naukowego organu CITES jest niezwykle ważny. Ja wiem, że to to wciąż nie jest rozwiązanie docelowe i my będziemy dalej pracować nad takim rozwiązaniem. Ale dziękuję za tą pracę, którą już wykonaliście. W naszym wspólnym interesie jest, żeby proces wydawania opinii - niezwykle wrażliwy obszar dotykający wielu zwierząt, nie tylko osób - był właściwie zorganizowany – mówiła Paulina Hennig- Kloska, ministra klimatu i środowiska podczas wręczania powołań.

Czym dokładnie będzie się zajmować nowe gremium? Np. wydawaniem zgód na sprowadzenie do Polski okazów dla ogrodów zoologicznych, na eksport kawioru, import koralowców lub przedmiotów ze skór gadów, ale też na przekraczanie granicy z papugą czy żółwiem jako zwierzęciem towarzyszącym człowiekowi, na przywóz produktów wykonanych z drewna, czy też substratów pochodzenia roślinnego na potrzeby produkcji leków.

Do komisji wybrano ekspertów najwyższej klasy. W gronie tym znalazł się pracujący w zamojskim ZOO Ryszard Topola. Jest z wykształcenia biologiem. Studia ukończył we Wrocławiu i tam już w trakcie edukacji zaczynał pracę w Muzeum Przyrodniczym. Później przeszło 30 lat był związany z łódzkim ZOO, długo jako jego dyrektor. Następnie przez ok. 8 lat z warszawskim, gdzie kierował działem hodowlanym.

Gdy przeszedł już na emeryturę, otrzymał propozycję pracy w Zamościu. Z miejscowym ZOO jest związany już od wielu lat. Jest również redaktorem naczelnym wydawanych corocznie informatorów o polskich ogrodach zoologicznych, od lat 90. był współpracownikiem organu zarządzającego CITES, członkiem i przewodniczącym Komisji ds. CITES PROP oraz uczestnikiem spotkań Grupy ds. Przeglądu Naukowego w Brukseli. Dwa lata temu jako jedyny Polak znalazł się w gronie 15 członków komisji koordynującej hodowlę żyraf w europejskich ogrodach zoologicznych.

Poza nim w skład nowego organu powołanego przez resort środowiska znaleźli się: Janusz Hejduk (jako przewodniczący), pracownik naukowy Uniwersytetu Łodzkiego specjalizujący się w ekologii kręgowców i dydaktyceprzyrody i biologii, Agnieszka Czujkowska, lekarz weterynarii, dyrektor Centralnego Azylu dla Zwierząt, wieloletnia dyrektor Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO i Centrum CITES Zoo Warszawa, Bożena Dubielecka, wieloletni pracownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Borys Kala z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”, zaangażowany w liczne projekty związane z CITES, Michał Gołędowski, dyrektor ds. hodowli i rozwoju ZOO Łódź oraz Mateusz Rawski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.