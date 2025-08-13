Nowość w strefie płatnego parkowania. Można omijać biletomaty

Od wtorku taka opcja jest możliwa dla użytkowników aplikacji ePark, a jeszcze przed weekendem rozwiązanie wdrożone zostanie także dla SkyCash (usługa mobiParking) oraz Mobilet. Jak zapewnia Paweł Łagowiec, dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu wprowadzenie aplikacji mobilnych to wyjście naprzeciw oczekiwaniom użytkowników strefy płatnego parkowania.

Podkreśla, że aplikacje oferują szereg korzyści: wygodę, oszczędność czasu i pieniędzy, a także możliwość płacenia za rzeczywisty czas parkowania.

– Użytkownicy nie muszą szukać parkomatów, nosić gotówki ani martwić się o przekroczenie czasu parkowania, ponieważ mogą to kontrolować i przedłużać w aplikacji. Dodatkowo, aplikacje często oferują funkcje, takie jak geolokalizacja, która pomaga znaleźć najbliższe miejsca parkingowe i przypomnienia o kończącym się czasie parkowania – wylicza Łagowiec.

Na razie dostępne są trzy aplikacje, ale w planach jest podpisanie umowy z jeszcze jedną – Flowbird.

Przypomnijmy, że w Zamościu są dwie strefy płatnego parkowania. Ta z nr I obejmuje rejon Starego Miasta. Są w niej podstrefy: A (to ulice Zamenhofa, Pereca, Kołłątaja, Ormiańska, Grodzka, Staszica, Żeromskiego, Kościuszki, Kolegiacka, Ratuszowa, Moranda, Solna, Daniłowskiego, Bazyliańska, Grecka, place Jaroszewicza, Wolności i Stefanidesa oraz skwer Jana Pawła II) oraz B, w skład której wchodzą parkingi przy ul. Partyzantów (obok PZU) praz przy Parku Miejskim. Strefa II obejmuje ul. Reja i Gminną na os. Nowe Miasto.

W pobliżu Starego Miasta znajdują się spore parkingi, które są darmowe cały rok i dysponują dużą liczbą miejsc. To m.in. te zlokalizowane poza murami od strony ul. Szczebrzeskiej, a także na os. Planty.

Nie jest wykluczone, że za jakiś czas strefa płatnego parkowania w Zamościu zostanie rozszerzona. Pisaliśmy o tym niedawno.