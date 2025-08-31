Rocznicowy wrzesień. Uroczystości przez kilka dni

W poniedziałek, 1 września upamiętniona zostanie 86. rocznica wybuchu II wojny światowej. Obchody zaplanowano na popołudnie i wieczór.

O godz. 18 w Katedrze Zamojskiej odprawiona zostanie msza w intencji Ojczyzny. Następnie (godz. 19.15) na Rotundzie zaplanowano część patriotyczną i złożenie wieńców. W tym samym miejscu o godz. 20 odbędzie się również koncert symfoniczny „Requiem dla Ojca Kolbe” Wojciecha Kilara i „Epitafium” Tadeusza Wicherka z Orkiestrą Symfoniczną im. K. Namysłowskiego w Zamościu.

W środę 17 września przyjdzie czas na obchody rocznicy agresji ZSRR na Polskępołączone ze Światowym Dniem Sybiraka. W Katedrze odprawiona zostanie z tej okazji msza (godz. 18), a dalsza część obchodów jest zaplanowana na terenie Rotundy Zamojskiej.

Z kolei w sobotę 27 września miasto upamiętni 86. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Z tej okazji o godz. 9 zaplanowano mszę w kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie oo. Franciszkanów, a zaraz po nabożeństwie uroczystość przeniesie się pod Pomnik Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej przy ul. Partyzantów.

Obchody rocznic wrześniowych organizują władze Zamościa, Garnizon Zamość, Parafia Katedralna pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza, Parafia Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego.