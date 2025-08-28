Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Sąd pijanemu nie przepuścił. Szybki wyrok, sroga kara

Autor: Zdjęcie autora Oprac. ak
(fot. zdjęcie ilustracyjne/policja)

W poniedziałek wpadł, a dzisiaj jest już po wyroku. Sąd zebrał się błyskawicznie i szybko ukarał kierowcę zatrzymanego na jeździe po pijanemu, który na dodatek złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Policjanci zamojskiej drogówki namierzyli 59-latka w Sitańcu. Mężczyzna jechał przez wieś oplem. Funkcjonariusze sprawdzili jego dokumenty i stan trzeźwości. Okazało się, że mieszkaniec powiatu zamojskiego ma sporo na sumieniu.

Po pierwsze był pijany. Badanie wykazało prawie promil alkoholu w jego organizmie. Na dodatek wyszło na jaw, że mężczyzna ma nawet nie jeden, a dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Miał też decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień.

59-latek został zatrzymany, a w środę w trybie przyspieszonym stanął przed sądem. Wyrok nie był łagodny.

- Zamojski sąd skazał 59-latka na karę 6 miesięcy bezwzględnego pozbawiania wolności i dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna musi też wpłacić 10000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd orzekł także przepadek należącego do mężczyzny pojazdu - informuje podkom. Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

pijany kierowca drogówka wyrok policja Zamość recydywista Sąd Rejonowy w Zamościu

W poniedziałek wpadł, a dzisiaj jest już po wyroku. Sąd zebrał się błyskawicznie i szybko ukarał kierowcę zatrzymanego na jeździe po pijanemu, który na dodatek złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Odpady po remoncie? Zorganizuj ich wywóz bez stresu

Odpady po remoncie? Zorganizuj ich wywóz bez stresu

Gruz, resztki tynków, stare kafelki i opakowania po materiałach – to nieodłączny element każdego remontu. Choć końcowy efekt prac budowlanych cieszy, to sama utylizacja pozostałości potrafi być kłopotliwa. Jak pozbyć się odpadów szybko, legalnie i bez zbędnych kosztów? Zwykle najpraktyczniejszym rozwiązaniem okazuje się wynajem kontenera.
Awansowane nauczycielki z Martą Majewską, burmistrz Hrubieszowa

Awans nauczycielek na koniec wakacji. Ta piątka ma już na to "papiery"

Akty nadania stopnia awansu zawodowego zostały oficjalnie i uroczyście wręczone. Pięć nauczycielek z hrubieszowskich podstawówek i przedszkoli wkroczy w nowy rok szkolny jako mianowane.
Bariera na Bugu działa. Przez miesiąc wyłapali ponad 300 imigrantów

Bariera na Bugu działa. Przez miesiąc wyłapali ponad 300 imigrantów

Przeszło 300 osób, które w ostatnim czasie przez Bug usiłowało przekroczyć granicę, nie dostało się do Polski. Pomocna, jak przekazuje straż graniczna, okazała się działająca tam od ponad miesiąca bariera elektroniczna.
Jak profesjonalne wyposażenie kuchni zwiększa rentowność restauracji?

Jak profesjonalne wyposażenie kuchni zwiększa rentowność restauracji?

Prowadzenie restauracji wymaga nie tylko talentu kulinarnego, ale też twardego podejścia do kosztów. Rosnące ceny produktów, energii i wynagrodzeń powodują, że każda decyzja biznesowa ma duże znaczenie dla rentowności lokalu. Na pierwszy plan wysuwa się wyposażenie kuchni. To, jaki sprzęt wybierzemy, może albo zwiększyć koszty, albo pomóc szybciej zarabiać. Dobre urządzenia pozwalają skrócić czas przygotowania potraw, zmniejszyć ilość odpadów i lepiej wykorzystać pracę zespołu.
Były pomocnik Motoru wylądował w IV lidze

Były pomocnik Motoru wylądował w IV lidze

Niespodziewany transfer byłego zawodnika Motoru Lublin. Marcel Gąsior, który w lecie pożegnał się z ekipą żółto-biało-niebieskich dopiero teraz związał się z nowym klubem. Pomocnik zdecydował się na przenosiny do... czwartoligowej Olimpii Zambrów.
Do wypadku doszło w środę po południu

Wypadek motocyklisty. Zawinił 70-latek z toyoty

46-latek trafił do szpitala po tym, jak jadąc motocyklem zderzył się z osobową toyotą. Za kierownicą samochodu siedział 70-letni mężczyzna. Według policji, to on doprowadził do wypadku.
Siedziba Poleskiego Parku Narodowego

Kto pokieruje parkiem? Ministerstwo ogłosiło konkurs na dyrektora PPN

Ministerstwo Klimatu i Środowiska szuka dyrektorów dla kilku parków narodowych. Jeden z konkursów dotyczy szefa Polskiego Parku Narodowego.
Chełm przeniesie się w lata 20. i 30. „Retro Fest 2025” już w niedzielę

Chełm przeniesie się w lata 20. i 30. „Retro Fest 2025” już w niedzielę

Chełmski Dom Kultury po raz kolejny zaprasza mieszkańców i gości miasta na niezwykłą podróż w czasie. „Retro Fest 2025” odbędzie się w niedzielę 31 sierpnia na skarpie przy ChDK, a całość wydarzenia jak zwykle będzie otwarta dla wszystkich.

Jak Polskie Stowarzyszenie Psychologów, Psychoterapeutów i Lekarzy kształtuje standardy etyczne w praktyce psychologicznej?

Jak Polskie Stowarzyszenie Psychologów, Psychoterapeutów i Lekarzy kształtuje standardy etyczne w praktyce psychologicznej?

Zdrowie psychiczne w ostatnich latach stało się tematem o ogromnym znaczeniu społecznym. Wraz ze wzrostem świadomości dotyczącej tych aspektów życia pojawiła się potrzeba tworzenia jasnych zasad regulujących pracę specjalistów. Ujednolicone standardy etyczne chronią nie tylko osoby korzystające z pomocy, ale również wspierają specjalistów. Zobacz, Jaką rolę w tym wszystkim odgrywa PSPPiL!
Salon Senpo w Lublinie – wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć sypialnię marzeń

Salon Senpo w Lublinie – wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć sypialnię marzeń

Twój sen jest dla nas ważny, naprawdę. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by każdy klient znalazł w naszym salonie wyposażenie do sypialni, które spełni jego oczekiwania. Salon Senpo w Lublinie to z jednej strony doświadczenie, z drugiej wszechstronna oferta, a ponadto także profesjonalna obsługa, która doradzi, jak dobrze wyspać się w swoim domu! Sprawdź ofertę, jaką posiada i czym się wyróżnia na tle innych znanych salonów!
Jak mądrze korzystać z ekranów? Poznaj zasady ochrony wzroku w cyfrowym świecie

Jak mądrze korzystać z ekranów? Poznaj zasady ochrony wzroku w cyfrowym świecie

Długie korzystanie z telefonów, komputerów i tabletów może prowadzić do pieczenia, suchości oraz bólu oczu. Przekonaj się, jak chronić wzrok podczas pracy i zabawy na urządzeniach elektronicznych.
Market sieci Aldi

Dwa nowe sklepy niemieckiej sieci dyskontów. Wkrótce otwarcie

Najpierw w Radzyniu Podlaskim, a tydzień później w Zamościu. Na początku września niemiecka sieć dyskontów Aldi otwiera dwa swoje nowe markety w województwie lubelskim.
Lewart pokonał w zaległym meczu rezerwy Motoru i nadal ma komplet punktów
ZDJĘCIA
galeria

Lewart pokonał w zaległym meczu rezerwy Motoru i nadal ma komplet punktów

W środę piłkarze Motoru II i Lewartu odrobili zaległości z pierwszej kolejki. Spadkowicz z Betclic III ligi pokonał przy Al. Zygmuntowskich żółto-biało-niebieskich 3:1.
Muzykę do tańca podczas pożegnania wakacji z ZDK ma serwować zespół Blueberry Hill
30 sierpnia 2025, 20:00

Potańcówka na koniec wakacji. Impreza w amerykańskim stylu

Klasyczne utwory rock’n’rollowe czy swingowe rozbrzmiewać będą w sobotni (30 sierpnia) wieczór w Zamościu podczas tanecznego pożegnania wakacji, na które zaprasza Zamojski Dom Kultury.

Studencki łazik Politechniki Lubelskiej rywalizuje z najlepszymi robotami marsjańskimi
galeria
film

Studencki łazik Politechniki Lubelskiej rywalizuje z najlepszymi robotami marsjańskimi

Wędrówki z dinozaurami: Nowa wyprawa do prehistorycznego świata (wideo)
galeria
film

Wędrówki z dinozaurami: Nowa wyprawa do prehistorycznego świata (wideo)

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

Mieszkańcy gminy wiejskiej Puławy próbowali wpłynąć na decyzję radnych miejskich. Mimo dużego zaangażowania i licznej obecności, krytykowany przez nich projekt uchwały zyskał poparcie
galeria
film

Radni Puław za powiększeniem miasta. Pikieta gości nic nie dała

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

