Warsztaty, wystawy i animacje. Festiwal Ilustracji w Zamościu

„Multimedia dla ilustracji” to program edukacyjno-artystyczny, który orhganizują wspólnie Instytut Sztuki Mediów ASP w Warszawie i Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska.

Podczas artystycznych spotkań w Zamościu twórcy pracują na połączeniem klasycznej ilustracji z narzędziami sztuki mediów: animacją, dźwiękiem, mappingiem i ruchomym obrazem cyfrowym.

Uczestnicy projektu szkolą się, biorą udział w plenerze, a inspiracją do tych działań jest bogaty zbiór ilustracji znajdujący się w kolekcji zamojskiego BWA.

W trakcie trzech festiwalowych dni odbędzie młode artystki i artyści zaprezentują efekty swoich prac. To wyjątkowa okazja zobaczenia na własne oczy, jak ilustracja ożywa w dialogu z technologią i współczesnymi mediami.

Na program składają się również warsztaty twórcze dla dzieci, pokazy multimedialne oraz prezentacje animacji na ratuszu. Szczegóły poniżej:

Piątek - 29.08.2025 r.

godz. 20.00 - wernisaż wystawy multimedialnej z animacjami

godz. 21.00 - 23.00 - pokaz animacji na fasadzie Ratusza

Sobota - 30.08.2025 r.

godz. 11.00 - multimedialny pokaz ilustracji z pracami ASP w Warszawie,

Zamojskie Centrum Ilustracji



godz. 12.00-14.00 - warsztaty wycinanki dla dzieci i dorosłych – dr Paulina Buźniak –

ASP Warszawa, Zamojskie Centrum Ilustracji



godz. 21.00 - 23.00 - pokaz animacji na fasadzie Ratusza

Niedziela - 31.08.2025 r.

godz. 12.00 - spotkanie z twórcami tegorocznych animacji, BWA - Galeria Zamojska,

ul. Staszica 27

godz. 13.00 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie E. Wasiuczyńskiej,

Jerzy Tyburski, BWA-Galeria Zamojska ul. Staszica 27