Wojsko świętuje w Zamościu: Uzbrojenie, pokazy, defilada i koncert

Obchody Święta Wojskiego przypadające na 15 sierpnia, w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej nazywanej Cudem nad Wisłą, mają każdego roku w Zamościu bardzo zbliżony program.

Najbliższe rozpocząć się mają już przed południem w piątek, bo o godz. 10 na płycie Rynku Wielkiego wojsko zaprezentuje swoje uzbrojenie i sprzęt. Będą też stoiska informacyjne i możliwość rozmowy z żołnierzami o ich służbie. Przy okazji swoje wyposażenie prezentować mają także inne służby mundurowe miasta, m.in. policja i straż pożarna.

Na otwarcie uroczystości, również o godz. 10 odprawiona zostanie uroczysta msza w kościele garnizonowym pw. św. Jana Bożego. Po nabożeństwie, w samo południe na Rynku Wielkim planowana jest uroczystość patriotyczna z okazji Święta Wojska Polskiego.

Jej zwieńczeniem będzie pokaz musztry, a także defilada pododdziałów. Na godz. 14 w tym samym miejscu zaplanowano koncert artystów z klubu batalionowego zatytułowany "Piosenka dla Wojska".