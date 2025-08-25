Z poślizgiem, ale jest. Można korzystać z tężni solankowej

Spora drewniana konstrukcja stanęła w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego, nieopodal placu zabaw i skateparku. Od razu po uruchomieniu przyciągneła chętnych.

Tężnia solankowa miała być zbudowana jeszcze w zeszłym roku, bo to na to zadanie, jako projekt ogólnomiejski postawili zamościanie głosując w 2023 nad budżetem obywatelskim miasta na 2024.

Gdy miało już dojść do realizacji, pojawiły się problemy, o czym pisaliśmy w Dzienniku Wschodnim. Przypomnijmy, że pierwotnie tężnia była planowana w parku. Ten jednak znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatorską i konserwator zabytków nie dał zgody na postawienie takiej konstrukcji.

Pozytywna decyzja została wydana dopiero w marcu zeszłego roku. Urząd konserwatorski dopuścił możliwość lokalizacji tężni na obrzeżach parku, na peryferiach strefy A lub w strefie B, czyli między skateparkiem a rzeką Łabuńką. Zastrzeżono przy tym, że cała konstrukcja może mieć formę słupa, ale już zadaszenie altaną jest wykluczone.

W związku z tym dopiero wówczas magistrat zaczął szukać wykonawcy dokumentacji projektowej dla tężni. Wyłonił go w kwietniu 2024 (wygrała firma z Lublina z ofertą za ponad 40 tys. zł), a do października trwało kompletowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, m.in. pozwolenia na budowę.

Przewidziane na inwestycję pieniądze zostały przeniesione do tegorocznego budżetu miasta. Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszono i rozstrzygnięto dopiero na początku 2025 r. Wygrała go firma An-Projekt Anna Trond ze Żdanowa, której partnerem w projekcie był Adwizer z Płocka. Ta oferta opiewająca na 1 mln 30 tys. 740 zł była najtańszą ze złożonych.

Zamojska tężnia jest dużo większa od tych, które z reguły są budowane w okolicznych miejscowościach. Ma kształt łuku, długość ok. 22 metrów, szerokość ok. 3, a z pergolą ponad 5. Wykonane z drewna modrzewiowego elementy zaprojektowano w kolorze złotego dębu, a pokrycie w grafitowym. W ramach inwestycji zagospodarowano również teren wokół. Są ścieżki, utwardzony plac, ławeczki, kosze na śmieci i tablica informacyjna.