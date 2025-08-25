Z poślizgiem, ale jest. Można korzystać z tężni solankowej

Miała powstać w zeszłym roku, ale nie wyszło. Na szczęście ostatecznie budowa tężni solankowej w ramach budżetu obywatelskiego Zamościa doszła do skutku i od weekendu mieszkańcy i turyści mogą korzystać z inhalacji.
Spora drewniana konstrukcja stanęła w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego, nieopodal placu zabaw i skateparku. Od razu po uruchomieniu przyciągneła chętnych.
Tężnia solankowa miała być zbudowana jeszcze w zeszłym roku, bo to na to zadanie, jako projekt ogólnomiejski postawili zamościanie głosując w 2023 nad budżetem obywatelskim miasta na 2024.
Gdy miało już dojść do realizacji, pojawiły się problemy, o czym pisaliśmy w Dzienniku Wschodnim. Przypomnijmy, że pierwotnie tężnia była planowana w parku. Ten jednak znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatorską i konserwator zabytków nie dał zgody na postawienie takiej konstrukcji.
Pozytywna decyzja została wydana dopiero w marcu zeszłego roku. Urząd konserwatorski dopuścił możliwość lokalizacji tężni na obrzeżach parku, na peryferiach strefy A lub w strefie B, czyli między skateparkiem a rzeką Łabuńką. Zastrzeżono przy tym, że cała konstrukcja może mieć formę słupa, ale już zadaszenie altaną jest wykluczone.
W związku z tym dopiero wówczas magistrat zaczął szukać wykonawcy dokumentacji projektowej dla tężni. Wyłonił go w kwietniu 2024 (wygrała firma z Lublina z ofertą za ponad 40 tys. zł), a do października trwało kompletowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, m.in. pozwolenia na budowę.
Przewidziane na inwestycję pieniądze zostały przeniesione do tegorocznego budżetu miasta. Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszono i rozstrzygnięto dopiero na początku 2025 r. Wygrała go firma An-Projekt Anna Trond ze Żdanowa, której partnerem w projekcie był Adwizer z Płocka. Ta oferta opiewająca na 1 mln 30 tys. 740 zł była najtańszą ze złożonych.
Zamojska tężnia jest dużo większa od tych, które z reguły są budowane w okolicznych miejscowościach. Ma kształt łuku, długość ok. 22 metrów, szerokość ok. 3, a z pergolą ponad 5. Wykonane z drewna modrzewiowego elementy zaprojektowano w kolorze złotego dębu, a pokrycie w grafitowym. W ramach inwestycji zagospodarowano również teren wokół. Są ścieżki, utwardzony plac, ławeczki, kosze na śmieci i tablica informacyjna.
Budżet obywatelski Zamościa na 2026 rok
Przypomnijmy, że od 18 sierpnia (do 19 września) trwa internetowe głosowanie na projekty zgłoszone do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Zamościa.
Wybrane zostaną inwestycje dla każdego z 16 osiedli, a także jeden duży, wart ok. 1,3 mln zł projekt ogólnomiejski. Zamościanie mogą wybierać spośród 9 propozycji. Są to:
- modernizacja budynku dla psów w schodnisku,
- stworzenie miejsca aktywności plenerowej Dzik Gym przy II LO,
- stworzenie boiska wielofunkcyjnego na ul. Sikorskiego,
- przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu Kamienna w kierunku Kilińskiego,
- modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy OSiR,
- budowa naturalnego placu zabaw z ogrodami deszczowymi na ul. Królowej Jadwigi 8,
- uruchomienie Akademii Golfa na boiskach treningowych OSiR,
- stworzenie aktywnej strefy sportu i rekreacji przy SP nr 6,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Sadowej.