Żeby łatwiej było znaleźć pracę. PUP ma na to dodatkowe pieniądze

Okrągły milion trafi do zamojskiego PUP z rezerwy Funduszu Pracy. Pieniądze zostaną wykorzystane jeszcze w tym roku i podzielone po połowie na realizację programu aktywizacji zawodowej w regionach wysokiego bezrobocia oraz aktywizację bezrobotnych do 30 roku życia.

– Łącznie w tym roku na aktywizację zawodową bezrobotnych wspieraną jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mamy do wykorzystania 2 mln 50 tys. zł – wylicza Marian Hawrylak, dyrektor PUP Zamość. Dodaje, że programami objętych zostanie w sumie 161 osób.

Pieniądze były i jeszcze będą przeznaczone np. na bony na zasiedlenie, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, szkolenia, ale również podejmowanie działalności gospodarczej.

W ostatnim czasie zamojskiemu pośredniakowi udało się zdobyć również środki rezerwy KFS w wysokości 617 265 zł na finansowanie kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawców, a dzięki środkom pozyskanym wcześniej urząd ma do dyspozycji ponad 2,9 mln zł. Dlatego możliwe jest podejmowanie działań w kierunku wspierania rozwoju umiejętności i kwalifikacji pracodawców i pracowników. – Z tej łącznej puli już wydatkowaliśmy przeszło 1,7 mln, a do wydania pozostało jeszcze blisko 1,2 mln zł – wskazuje dyr. Hawrylak.

Unijny projekt w realizacji

Warto przy tym dodać, że zamojski PUP jest również w trakcie realizacji wartego łącznie ponad 7,9 mln zł projektu „Kompleksowo – zawodowo edycja III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Działania podjęte od początku tego roku potrwają aż do połowy przyszłego.

Na 2025 zaplanowano do wydania ok. 3,5 mln, a w 2026 prawie 4,4 mln zł. Skorzysta z niego w sumie 433 bezrobotnych. Uczestnikami projektu są osoby zarejestrowane w PUP Zamość jako osoby bezrobotne, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: kobiety, osoby młode do 30 roku życia, osoby należące do kategorii NEET (takie, które nie uczą się, nie pracują, nie szkolą – red.), osoby starsze powyżej 55 roku życia – precyzuje nasz rozmówca.

W ramach podejmowanych działań organizowane są staże, szkolenia grupowe i indywidualne, prace interwencyjne, ponadto 76 osób ma otrzymać bony na zasiedlenie, 67 zostanie zatrudnionych w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a 70 otrzyma jednorazowe środki na założenie własnej firmy.

Łączna kwota środków pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu na realizację działań związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy wynosi 26 581 692,61 zł.

Bezrobotni w liczbach

A jak wygląda sytuacja z bezrobociem w Zamościu i całym powiecie zamojskim?

Na koniec sierpnia 2025 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu zarejestrowanych było łącznie 5 222 osoby bezrobotne, w tym w Zamościu – 2 077, a w powiecie zamojskim – 3 145. To więcej niż 31 sierpnia 2024, gdy zarejestrowanych było 4 869 bezrobotnych.

Od stycznia do sierpnia br. status bezrobotnego uzyskało łącznie 4 609 osób, z czego 1 770 stanowili mieszkańcy miasta, a 2 839 powiatu. W stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku liczba osób zarejestrowanych była mniejsza o 134 osoby.

W ciągu 8 miesięcy 2025 z ewidencji bezrobotnych wyłączono ogółem 4 592 osoby, czyli o 481 mniej niż rok temu. Do najczęstszych przyczyn utraty statusu należy: podjęcie pracy (2 457 osób, o 245 osób mniej niż w analogicznym okresie 2024 r.), dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego (651 osób, o 32 osoby mniej niż w 2024 r.), brak potwierdzenia gotowości do pracy (241 osób, o 166 osób mniej niż w 2024 r.).