Żeby rolnikowi było po drodze do lekarza. Wciąż nie każdy wie, że może z tego skorzystać

Pan Krystyn układa się na leżance, lekarka przypina do jego ciała elektrody. Chwilę później z wynikiem badania EKG konsultuje się z lekarzem tuż obok.

– Mam 64 lata i czuję się bardzo dobrze, ale to dlatego, że od 12 lat prowadzę zdrowy tryb życia. Nie jem żadnych fast foodów, typu kebaby, pizze czy hamburgery. Sam gotuję, sam piekę. Staram się kupować produkty albo na targu, albo tu na giełdzie, albo od rodziny w miarę ekologiczne. Choć jest to bardzo trudne, bo teraz to niemal wszystko jest zatrute – mówi Krystyn Gozdalski, który skorzystał z sobotniej akcji badań profilaktycznych w lubelskim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Elizówce.

Akcja były częścią promocji badań Profilaktyka 40 Plus, z których może skorzystać bezpłatnie każdy Polak w tym wieku.

– Chcemy stworzyć możliwości i rozpowszechnić informację, upowszechnić tą akcję, żeby osoby trafiały do lekarza wcześniej, zanim coś się zacznie dziać i poddawały się badaniom profilaktycznym – wyjaśnia Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W lubelskiej siedzibie agencji w Elizówce pojawili się w sobotę specjaliści, którzy wykonywali podstawowe badania, a także udzielali konsultacji.

– Jestem po operacji tarczycy. Rozmawiałam z doktorem na temat badań – mówi Mirosława Winnicka, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Dominowie, która pojawiła się tu jako pacjentka, ale równocześnie uczestniczka, bo jej koło zapewniło smaczny posiłek dla wszystkich korzystających z badań. Pani Mirosława dodaje, że wcześniej nie badała się w ramach programu 40 plus. Dlaczego? – Tak chyba ciągle odkładamy, mamy tak już chyba od urodzenia – uśmiecha się. – Ale po rozmowie z panem doktorem, uświadomił mi, że jednak trzeba bardziej otworzyć się na leczenie i co najmniej raz w roku zrobić USG tarczycy w moim przypadku – dodaje.

– W ostatnim czasie Polacy rzadziej chodzili do lekarza, nie mieli możliwości zadbania w pełni o siebie, dlatego Ministerstwo Zdrowia programem profilaktyka 40 plus chce zachęcić wszystkich do tego żebyśmy się badali – mówi Paweł Piróg, p.o. dyrektor lubelskiego oddziału NFZ. – Wcześnie wykryta choroba najczęściej jest w pełni uleczalna – dodaje.

– Niestety Covid troszeczkę utrudnił dostęp do poradnictwa kardiologicznego. Dużo Polaków w związku z pandemią zaniedbało swoje zdrowie. Na akcjach takich jak ta, staramy się to nadrobić – mówi Paweł Błaszkiewicz, lekarz rezydent z SPSK nr 4 w Lublinie, który udzielał porad kardiologicznych. – Takie choroby jak nadciśnienie, czy cukrzyca to cisi zabójcy. Przewlekle wysokie ciśnienia są niestety bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów, a sieją spustoszenie w całym organizmie. To samo dotyczy cukrzycy i hipercholesterolemii. Te wszystkie choroby mogą prowadzić do zawałów, udarów, niewydolności nerek no i powodować schorzenia chroniczne, które niestety będą przez pacjenta długo i ciężko leczone – dodaje Błaszkiewicz.

Jakie problemy zdrowotne szczególnie doskwierają mieszkańcom wsi? Przede wszystkim wpływ na to ma charakter wykonywanej pracy. – Jeżeli chodzi o środki ochrony roślin, to w takim przypadku na pierwsze wysuwają się choroby płuc. W tym zakresie należy zwrócić szczególną uwagę – radzi Paweł Piróg. – Ale tak naprawdę rozkład statystyczny dotyczący chorób dotykających ludzi nie będzie związany tylko i wyłącznie z miejscem zamieszkania. Tutaj uwarunkowania genetyczne będą miały podstawowe znaczenie, a także sposób życia, nasza higiena dnia codziennego: to czy się wysypiamy, czy regularnie spożywamy posiłki, czy chodzimy do lekarza i wykonujemy badania profilaktyczne – dodaje.

Weź swoje skierowanie

Skierowanie na badania w ramach akcji Profilaktyka 40 Plus można dostać po wypełnieniu ankiety na stronie Pacjent.gov.pl Po udzieleniu odpowiedzi na konkretne tematy związane z naszym zdrowiem, pacjent dostaje skierowanie do dowolnego gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, który uczestniczy w akcji. W województwie lubelskim takich miejsc jest 190. W trakcie badań zostanie wykonana m.in. morfologia krwi, próby wątrobowe, kreatynina, określenie poziomu cholesterolu czy w przypadku mężczyzn oznaczenie PSA – czyli badanie przerostu prostaty. Skierowanie można dostać też po wypełnieniu ankiety telefonicznie: 22 735 39 53.