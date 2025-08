Dlaczego ręczników nie należy prać z dodatkiem płynu do płukania tkanin

Wiele osób bez zastanowienia dodaje płyn do płukania tkanin do każdego prania. Jednak stosowanie go do ręczników jest częstym błędem. Ręczniki mają za zadanie wchłaniać wilgoć, a płyny do płukania tkanin mogą zakłócać tę funkcję.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować