Kwintesencja postępu, czyli Liderzy Innowacji 2022 na Gali Przedsiębiorczości

Tytuł Lidera Innowacji jest ogromną nobilitacją – określa bowiem przedsiębiorstwa wyjątkowe w każdym calu, takie, które poprzez swoje działania udoskonalają rzeczywistość i stanowią najcenniejszą wizytówkę województwa lubelskiego. O najwyższej wadze konkursu świadczy też chociażby fakt, że został objęty patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Wybór laureatów konkursu jest zadaniem arcytrudnym, bowiem każdy z tegorocznych nominowanych włożył mnóstwo wysiłku w to, aby wdrażane przez nich rozwiązania cechowały się znakomitą jakością i przynosiły korzyści społeczności lokalnej, krajowej, a nawet międzynarodowej. Rozważne i pełne inwencji wykorzystanie środków z Unii Europejskiej pozwoliło im na osiągnięcie szczytów, o których kiedyś nie ośmieliliby się pomarzyć. Ze zgłoszonych w tym roku pretendentów do tytułu Lidera Innowacji wybrano nominowane przedsiębiorstwa i tradycyjnie sklasyfikowano je według 4 kategorii: Biogospodarka, Medycyna i Zdrowie, Informatyka i Automatyka oraz Energetyka niskoemisyjna. Ogłoszeni na Gali Przedsiębiorczości finaliści zostali natomiast wybrani w głosowaniu internetowym, co sprawia, że zwycięstwa te nabierają szczególnego znaczenia – wybrzmiały bowiem głosem społeczeństwa, które dostrzega dokonania lubelskich firm.

Podział na wspomniane kategorie nie jest przypadkowy – udowadnia bowiem, że Fundusze Europejskie nadają realną sprawczość w niemal każdej dziedzinie naszego życia. Biorąc zatem pod uwagę kategorię Biogospodarka, największą ilość oddanych głosów zgromadził na swoim koncie Pan Mirosław Momot prowadzący Warsztat Samochodowy Momot. Wprowadzone przez to rodzinne przedsiębiorstwo innowacje produktowe i procesowe w postaci ultraszybkiej technologii gradientowej to bezsprzeczny przełom na skalę światową. Środki z Unii Europejskiej pozwoliły też firmie Momot na wybudowanie i wyposażenie nowego warsztatu oraz stacji diagnostycznej, a także stworzenie kolejnych miejsc pracy. Uznanie głosujących zyskała też spółka Medical Inventi (Lider Innowacji w kategorii Medycyna i Zdrowie), która dzięki unijnemu wsparciu mogła przeprowadzić wnikliwe badania kliniczne nad biomateriałem kościozastępczym i w pełni przygotować go do komercjalizacji. Trudno przecenić benefity, jakie to przedsięwzięcie niesie ze sobą w praktyce – wynalazek ten tworzy spójną całość z naturalną kością, dzięki czemu efektywnie wspomaga rekonstrukcję ubytków kostnych. W kategorii Informatyka i Automatyka laur zwycięstwa w tym roku dzierży natomiast Bitstream – spółka, która dzięki Funduszom Europejskim ma na swoim koncie aż trzy innowacje produktowe będące istnym przełomem w budowie nowoczesnych stacji elektroenergetycznych. To rozwiązania nie tylko bezpieczne i niezawodne, ale również przyjazne dla środowiska – stanowi bowiem innowacyjny sposób na transformację kopalnianych źródeł energii na źródła odnawialne, i to przy zmniejszonym aż o 30% zużyciu energii podczas tego procesu. Na rozwiązanie blisko natury zdecydował się również ostatni z Liderów Innowacji – Zakład Gastronomiczny U Antka, właściciel niezwykle klimatycznego ośrodka wczasowego SZUMY PARK. Za sprawą Funduszy Europejskich budynek został poddany kompleksowym pracom termomodernizacyjnym, a ponadto zainstalowano tam aparaturę potrzebną do samodzielnej produkcji odnawialnych źródeł energii. Malownicze Roztocze teraz jest zatem nie tylko piękne, ale i wolne od nadmiernej emisji gazów cieplarnianych – a to wyśmienita wiadomość dla nas i dla kolejnych pokoleń.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu Lider Innowacji prezentują absolutną kwintesencję słowa „innowacja” na miarę dzisiejszych czasów. Dowodzą, że nieszablonowe, prekursorskie rozwiązania leżą w zasięgu ręki, a postęp zależny jest od jednostek, które mają pomysł i korzystają z oferowanego przez Unię Europejską niebagatelnego wsparcia, aby z odwagą realizować swoje cele. Województwo lubelskie bez wątpienia ma się czym pochwalić – niech tegoroczna Gala Przedsiębiorczości będzie więc natchnieniem, inspiracją i motywacją dla wszystkich tych, którzy mają swoją wizję. Najwyższy czas wprowadzić ją w życie!