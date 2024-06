Pożyczka dla obcokrajowca: na co uważać?

Produkty takie jak pożyczka dla Ukraińca z roku na rok stają się tylko coraz bardziej popularne i raczej nie powinniśmy się spodziewać, że ten trend się zmieni.

Nie tylko popyt jest coraz większy, ale również podaż; rynek pożyczek online jest pełen atrakcyjnych ofert dla tego typu rodzaju finansowania, nawet oferując takie rozwiązania jak:

pierwsza darmowa pożyczka

pożyczka bez sprawdzania w BIK

pożyczki konsolidacyjne z niskim oprocentowaniem

pożyczki ratalne z długim okresem spłaty

Czasami jednak pod pozornie ciekawą ofertą mogą kryć się aspekty, które przeważają o tym, jak dobra jest dla nas i naszych finansów osobistych dana promocja. I o tym właśnie będzie ten artykuł!

Łączny koszt pożyczki

Jedną z najistotniejszych rzeczy, które każdy zainteresowany pożyczkami dla obcokrajowców musi sprawdzić to przede wszystkim łączny koszt pożyczki, uwzględniający:

odsetki, które będziecie musieli zapłacić w trakcie trwania umowy

prowizje naliczane przez pożyczkodawcę

ewentualne dodatkowe opłaty administracyjne

Tutaj przede wszystkim zawsze warto spojrzeć na RRSO, bo to właśnie ten wskaźnik pokazuje nam, ile faktycznie zapłacimy za pożyczone pieniądze. Świetnym przykładem są pożyczki ratalne, które mogą kusić długim okresem spłaty, co obniża wysokość miesięcznej raty, ale jednocześnie może prowadzić do wyższych całkowitych kosztów pożyczki.

Warto to weryfikować przede wszystkim w przypadku pożyczek, które mają relatywnie niski poziom wymagań co do potrzebnych dokumentów, bo to najczęściej one będą miały wyższe koszty dodatkowe; no ale cóż, w końcu pożyczkodawca musi się jakoś zabezpieczyć.

Niekorzystne warunki rozwiązania umowy

Niektórzy obcokrajowcy, którzy znaleźli się w kraju nad Wisłą, niestety bywają zmuszeni przez sytuację życiową do emigracji, ze względu na niestabilną sytuację w swoim ojczystym państwie. Niestety, w rzeczywistości, w której ciężko powiedzieć, co przyniesie jutro, warto wiedzieć, że prawo w Polsce zwykle zapewnia pożyczkobiorcom możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.

I tutaj nie można zapominać, że znaczna część firm pożyczkowych potrafi nakładać dodatkowe opłaty za wcześniejsze zakończenie umowy, które mają kompensować przewidywane przez pożyczkodawcę koszty odsetek.

Oczywiście te wszystkie informacje nie są przed wami ukrywane — znajdziecie je warunkach pożyczki i naprawdę warto zagłębiać się w szczegóły. Jest to relatywnie częsta praktyka, która z jednej strony daje pożyczkodawcy większe poczucie pewności, ale może być niekorzystna dla waszej konkretnej sytuacji życiowej.

Wydłużone i zawiłe procedury weryfikacyjne

Wielu obcokrajowców staje przed bardziej zawiłymi procedurami weryfikacyjnymi, które czasem wydają się wręcz „Orwellowskie” w swojej naturze. Wymagane mogą być dodatkowe dokumenty, takie jak:

karta pobytu

wyciąg bankowy

szczegółowa historia zatrudnienia

skan umowy najmu lub potwierdzenie własności nieruchomości

potwierdzenie ubezpieczenia społecznego

Warto zatem przed złożeniem wniosku o pożyczkę przygotować się na wszystkie ewentualności oraz zasięgnąć opinii innych obcokrajowców osób, którzy już przeszli przez ten proces. Ponadto można też rozważyć korzystanie z porównywarek pożyczek; na podstawie waszych danych oraz potrzeb będą w stanie wybrać dla was ofertę, w których możecie spodziewać się przejścia przez proces weryfikacyjny bez większych problemów.

Zagrożenia związane z nieuregulowanym statusem prawnym

Obcokrajowcy, którzy nie mają jeszcze stabilizacji swojego statusu prawnego, jak na przykład pełnego prawa pobytu lub obywatelstwa, mogą napotkać trudności w uzyskaniu finansowania ze względu na percepcję większego ryzyka przez pożyczkodawców.

Osoby, które oczekują na decyzje w sprawach imigracyjnych lub których dokumenty są w trakcie procesowania, mogą być postrzegane jako mniej stabilne finansowo, co z kolei skutkuje:

wyższymi warunkami oprocentowania

krótkimi okresami spłat

w niektórych przypadkach nawet całkowitą odmową udzielenia pożyczki

Dla osób znajdujących się w takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak zrozumienie własnej pozycji prawnej.

Również warto szukać firm pożyczkowych specjalizujących się w obsłudze klientów międzynarodowych, a jeśli takie kryterium jest dla was decydujące, tutaj również warto pamiętać o porównywarkach pożyczek, które przefiltrują wszystkie oferty, biorąc pod uwagę ten konkretny aspekt.